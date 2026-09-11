Tallinnas avatakse jaapani fotograafi Masayoshi Sukita näitus David Bowiest

Näitusel on väljas enam kui sada fotot, kus saab näha David Bowie ja Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita 40 aastat kestnud loomingulist partnerlust. Näitus jõuab Tallinna oma Euroopa-turnee eelmiselt peatuselt Göteborgist.

"Bowie x Sukita on rännanud läbi maailma suurimate muuseumide ja kultuuripaleede. See, et see jõuab nüüd Tallinna, on meile suurim kinnitus, et Poco on tõusnud rahvusvahelisele tasemele, kus tegutsetakse võrdsetena maailma parimate kunstiasutustega. Ja mis veelgi olulisem: Tallinna publik väärib võimalust näha maailmatasemel kunsti oma kodulinnas", ütles Poco asutaja Linnar Viik.

Masayoshi Sukita sattus David Bowie lähedusse üpris erandlikul kombel: ta ei rääkinud inglise keelt ning Bowie ei rääkinud jaapani keelt. Kuid 1972. aastal Londoni tänaval Bowie plakatit nähes teadis ta kohe, et ta peab seda inimest pildistama. Sukita järgis Bowiet maailma eri paikades alates Tokyo pressikonverentsidelt Berliini stuudiosessioonideni, Kyoto tänavatel ning New Yorgi kontsertlavadel.

Bowie x Sukita x Poco jääb avatuks kuni 25. aprillini tuleval aastal.