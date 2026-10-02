Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

Muusik ja keraamik Evelin Samuel rääkis saates "OP", et üks töö ei sega teist – keraamikale pühendab ta hommikud, muusikale õhtud.

Keraamikas köidavad viimasel ajal Evelin Samueli suurvormid, täpsemalt suured vaasid. Samuti on tema südame võitnud glasuuride tegemine. "Glasuuri tegemine on nagu alkeemia. See on natukene nagu kulla võlumine," lausus ta. Et glasuur võimalikult hea saaks, kasutab ta tehisintellekti abi.

"Ta aitab koostist muuta, näiteks kas tahad glasuuri läikivamaks või matimaks; kui ütled, et mul on puudu üks koostisosa, kuidas ma saaksin samasuguse glasuuri kasutades teisi koostisosi, siis ta arvutab sulle ise välja selle koguse, nimetab need teised koostisained," kirjeldas Samuel.

Tehisintellekti on ta ka kasutanud oma kodulehe loomisel. "Ma olin millestki viimati nii vaimustuses, kui ma esimest korda kuulasin muusikat kõrvaklappidega: sa lähed õue, sul on muusika kõrvades, sa jalutad ringi ja sul on muusika kõrvades," naeris ta. "Ma olin täiesti kindel, et kui igal inimesel oleks tema lemmikmuusika kõrvades, siis ei saakski ükski inimene midagi halba maailmas teha."

Keraamika kõrval on ka muusika Samueli elus jätkuvalt olulisel kohal. "Üks ei sega teist. Ühte teen hommikul ja teist teen õhtul," lausus ta.

Väga südamelähedane oli talle möödunud aastal toimunud plaadi salvestamine, mille tarbeks palus Samuel helilooja Tõnis Kõrvitsal teha seaded keelpillikvintetile ja klaverile. Hiljuti alustas ta uut projekti oma pojaga, kes õpib MUBA 11. klassis klaverit.

"Temaga olen teinud esimesed kontserdid koos. See on erakordne. Me nimetame seda kvaliteetajaks. Õudselt kihvt on vaadata oma last sellises rollis," rõõmustas muusik.