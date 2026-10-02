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Galerii: Siim Kallase raamatu "Raha, poliitika ja meie" esitlus

Kirjandus
„Eesti mõtteloo“ sarja 191. raamatu Siim Kallas „RAHA, POLIITIKA, MEIE“ esitlus
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22 pilti
Kirjandus

Tallinna Viru keskuse Rahva Raamatus esitleti reedel Siim Kallase uut raamatut "Raha, poliitika ja meie", mis ilmus sarjas "Eesti mõttelugu".

Siim Kallas valis kirjastuse Ilmamaa palvel mõtteloo 191. köiteks oma olulisemad kirjutised, mille kirjastus jaotas raamatu pealkirjast tulenevalt kolme teema vahel: raha, poliitika, meie.

Raamat algab tema "Kodanike riigi manifestiga", mida autor on viimistlenud aastal 2025.

Raha ja majanduse teemal kirjutades käsitles Kallas Eesti rahareformi ja krooni sündi, pangandust, maksupoliitikat, turumajandust, eraomandit ja riigi rolli majanduses.

Poliitika ja Euroopa peatükis on kõne all liberaalsus, demokraatia, vabadused, Eesti välispoliitika, Euroopa Liidu areng ja tulevik.

Raamatu viimases osas jõuab vaade argisemate küsimusteni: haridus, tervishoid ja kultuur, rääkides inimestest, kes autori arvates on suunanud Eesti käekäiku või kitsamalt võttes teda ennast.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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