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Kultuuriportaal soovitab: Brigitte Bardot' romantiline draama "Eraelu" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Eraelu
Eraelu Autor/allikas: pressimaterjal
Kultuuriportaal soovitab

Tuleval nädalal algab Artises Brigitte Bardot' retrospektiiv, prantsuse legendi filmograafia on nii rikkalik, et suurtele ekraanidele jõuab vaid väike osa tema karjäärist. Jupiter ulatab abikäe ja pakub sellele veel väikest lisa, nende hulgas ka 1962. aastal valminud "Eraelu".

Film jookseb osalt rööbiti Bardot' enda eluga - seksisümboli staatus, armusuhted ja ajakirjanduse ülisuur tähelepanu. Nooruke Jill kuulub prantsuse kõrgklassi. Neiu käib kohtamas oma balletiõpetajaga, tema vastuseta jäänud armastus on aga teatridirektor ja abielumees Fabio Rinaldi. Hiljem saab Jillist maailmakuulus näitlejanna – seksisümbol. Ta kohtub taas ka Fabioga, aga avalikkuse huvi on nad mõlemad oma haardesse võtnud.

1962. aastal valminud romantilises draamas, mida peetakse ka üheks Bardot' tuntumatest filmidest, on tema ekraanipartneriks filmiikoon Marcello Mastroianni.

"Eraelu" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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