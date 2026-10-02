Keelesäuts. Tontide tontserdid keeles

Peagi on käes pime aeg, mida on ikka iseloomustanud igasugu hirmutavad ja üleloomulikud teemad – tähistatakse halloween'i1 ning ka mardi- ja kadripäeva. Selles säutsus räägin, milliseid kontserte – või ka tontserte – annavad eesti keeles tondid.

Tont on etümoloogiasõnaraamatu järgi eesti keelde laenatud meie sugulaskeeltest: näiteks liivi keeles tähendas see sõna kurja vaimu, vadja keeles kuradit või paha vaimu ning isuri keeles kurivaimu. Sarnase tähenduse ja kirjakujuga sõnad esinevad ka eestirootsi murdes ning rootsi keeles. Kui vaadata Eesti murrete sõnaraamatusse, siis sealt võib leida huvitavaid murdesõnu tontide nimetamiseks – näiteks kaabakas, kaapjalg, kummipealne, paharet või pekats. Murrete sõnaraamatus leidub ka sõna madis, mis ilmneb näitelauses "Madis sind võtku!". Näib, et see esineb niisiis eelkõige kirumissõnana.

Lisaks madisele esineb veel väljendeid, milles tonte kirumiseks kasutatakse – näiteks tont teab või ka tont seda teab, millega väljendatakse ebaselgust või kahtlust, näiteks nagu ütluses "Miks ma sellest räägin? Tont seda teab!" Samuti on kasutusel väljend tont temaga, mis viitab käegalöömisele. Seda ilmestab lause "Ega see ilu kuskile kao, ja kui kaobki, tont temaga!" Ka fraseologismide sõnastikust leiab tonte: näiteks ütlustes nagu ei karda hunti ega tonti ning läks tonti täis ehk vihastas. Samuti tonti seinale maalima ehk liialdama, liialt kartma, pilli lõhki ajama.

Keelekorpusest saab vaadata, milliseid tonti sisaldavaid liitsõnu eesti keeles leidub. Sagedamate hulka kuuluvad näiteks tondiloss, tondipüüdja või tondijutt. Toredad sõnad on aga ka tondidisko ehk tontide disko, tondionu või tonditemp ehk tondile omane, tonti meenutav temp. Tontidele viitavad tegusõnad on näiteks tonditama ehk kummitama, hirmutama; või tondistunud. Viimane esineb küll üsna vähe, kuid näitelausete põhjal võib oletada, et see viitab väsinud, kummituslikule olekule. Tondiga lõppevad sõnad viitavad kujundlikult mõnele hirmsaks peetud nähtusele – näiteks nagu haigusetont, koondamistont, võlatont.

Niisiis, tondid tonditavad eesti keeles päris tontlikult!

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