X!

Keelesäuts. Tontide tontserdid keeles

Kirjandus
Foto: Dawn McDonald / Unsplash
Kirjandus

Elisabeth Kaukonen tutvustas Vikerraadio keelesäutsus, kuidas elavad tondid eesti keeles.

Peagi on käes pime aeg, mida on ikka iseloomustanud igasugu hirmutavad ja üleloomulikud teemad – tähistatakse halloween'i1 ning ka mardi- ja kadripäeva. Selles säutsus räägin, milliseid kontserte – või ka tontserte – annavad eesti keeles tondid.

Tont on etümoloogiasõnaraamatu järgi eesti keelde laenatud meie sugulaskeeltest: näiteks liivi keeles tähendas see sõna kurja vaimu, vadja keeles kuradit või paha vaimu ning isuri keeles kurivaimu. Sarnase tähenduse ja kirjakujuga sõnad esinevad ka eestirootsi murdes ning rootsi keeles. Kui vaadata Eesti murrete sõnaraamatusse, siis sealt võib leida huvitavaid murdesõnu tontide nimetamiseks – näiteks kaabakas, kaapjalg, kummipealne, paharet või pekats. Murrete sõnaraamatus leidub ka sõna madis, mis ilmneb näitelauses "Madis sind võtku!". Näib, et see esineb niisiis eelkõige kirumissõnana.

Lisaks madisele esineb veel väljendeid, milles tonte kirumiseks kasutatakse – näiteks tont teab või ka tont seda teab, millega väljendatakse ebaselgust või kahtlust, näiteks nagu ütluses "Miks ma sellest räägin? Tont seda teab!" Samuti on kasutusel väljend tont temaga, mis viitab käegalöömisele. Seda ilmestab lause "Ega see ilu kuskile kao, ja kui kaobki, tont temaga!" Ka fraseologismide sõnastikust leiab tonte: näiteks ütlustes nagu ei karda hunti ega tonti ning läks tonti täis ehk vihastas. Samuti tonti seinale maalima ehk liialdama, liialt kartma, pilli lõhki ajama.

Keelekorpusest saab vaadata, milliseid tonti sisaldavaid liitsõnu eesti keeles leidub. Sagedamate hulka kuuluvad näiteks tondiloss, tondipüüdja või tondijutt. Toredad sõnad on aga ka tondidisko ehk tontide disko, tondionu või tonditemp ehk tondile omane, tonti meenutav temp. Tontidele viitavad tegusõnad on näiteks tonditama ehk kummitama, hirmutama; või tondistunud. Viimane esineb küll üsna vähe, kuid näitelausete põhjal võib oletada, et see viitab väsinud, kummituslikule olekule. Tondiga lõppevad sõnad viitavad kujundlikult mõnele hirmsaks peetud nähtusele – näiteks nagu haigusetont, koondamistont, võlatont.

Niisiis, tondid tonditavad eesti keeles päris tontlikult!

1 Loe ka Elisabeth Kaukoneni ja Mari-Liis Korkuse halloweeni-teemalist keelesäutsu

Toimetaja: Neit-Eerik NestorKeelesäuts. Tontide tontserdid keeles

Allikas: Vikerraadio

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

19:01

Draakoni ja Hobusepea galeriis on avatud kunstnikepaaride näitused

18:58

Art & Tonic galeriis saab tutvuda noorte Eesti kunstnike loominguga

18:11

Kultuuri kiirkursus | Pisaraid kiskuvatest koerafilmidest kameeleon-Pattinsonini

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Brigitte Bardot' romantiline draama "Eraelu" Jupiteris

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

16:36

Galerii: Siim Kallase raamatu "Raha, poliitika ja meie" esitlus

16:29

Keelesäuts. Tontide tontserdid keeles

16:17

Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali: tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

15:22

Uue muusika reede: Eleryn Tiit, Lil Nas X, Heleza, Quavo

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.10

Galerii: rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid Uuendatud

01.10

Krista Kaer: tehisaru kasutamine klassika tõlkimisel on eetiliselt täiesti vale

01.10

Maria Faust: käeluumurd muutis mu karjääri kardinaalselt

13:03

Elmo Nüganen: Dostojevski põletamisega Vene maailm ära ei põle

01.10

Rahula: lapsi ei tohi alahinnata – nad on õrnahingelised, aga ka väga tugevad

01.10

Klassikaraadio ootab muusikasõpru viktoriini lahendama

15:22

Uue muusika reede: Eleryn Tiit, Lil Nas X, Heleza, Quavo

29.09

Tauno Vahter: esimesena murrab AI maha tõlkimise ja illustreerimise

01.10

Lavastuses "Elu teatris" kohtuvad esmakordselt laval Pääru Oja ja Jarmo Reha

09:31

Helmi Tohvelmani preemia pälvis Eve Mutso

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo