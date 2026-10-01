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Värskes kogumikus uuritakse garaažide ajalugu ja arengut Tallinnas

Muuseumid
"Garaaž. Enamat kui autokuur“ Autor/allikas: Tallinna rahvaste muuseum
Muuseumid

Tallinna rahvaste muuseumis avatud näituse "Garaaž. Гараж. Garage" laiendusena ilmus koostöös Tallinna ülikooliga valminud kataloog "Garaaž. Enamat kui autokuur", mis avab garaažide ajalugu ja arengut Tallinnas.

Linlikus keskkonnas on garaaž privaatne paik, mis annab vabaduse olla omaette, tegeleda hobiga või eksperimenteerida. Sageli on sellistest garaažikatsetustest välja kasvanud kunstiteosed, teaduslikud leiutised või edukad ettevõtted. Garaaži suletud uste taga ei hoita ainult asju, vaid ka mälestusi – garaaži paigutatud esemetel on sentimentaalne väärtus ühe perekonna mitme põlvkonna jaoks. 

Garaažiruumi vabadusel on ka tumedam pool: kõrvaliste pilkude eest varjatult võib sellest saada kuritegevuse pesa või meelemürkide tarvitamise paik. Nii täidavad garaaži mitmesugused, sageli vastuolulised tegevused ja tähendused, ühendades endas nii loovat kui hävitavat jõudu, nii individuaalset kui kollektiivset pärandit. Värske katalkäsitlebki neid vastuolusid, avades tallinnlaste lugusid garaažide eri kasutusviisidest

Raamatu tekstide autoriks on näituse "Garaaž. Гараж. Garage" kuraatorid Aleksandra Ianchenko ja Denis Jatsenko ning näituse teaduskonsultant Tauri Tuvikene. Kujunduse autor on Jekaterina Poltavets (Katline Graphic Design). Trükis on koostatud paralleelselt eesti ja inglise keeles, lisaks tekstidele leiab kataloogist ka arhiivifotosid mitmetelt mäluasutustelt ja ka tänapäevaseid ülesvõtteid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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