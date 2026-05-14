Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

Alates 15. maist on Tallinna rahvaste muuseumis avatud sisserändajate kogemusi peegeldav näitus "Vahepealsuse lävel. Kõik teed tõid Eestimaale", mis kutsub mõtisklema rände keerukuse ja eneseväljenduse üle mälestuste, identiteedi ja kuuluvustunde kaudu.

Malaisiast pärit kuraator ja kunstnik Ouddhena Teern asus Eestisse elama 2019. aastal. Nagu paljud kaugetest maadest pärit sisserändajad, puutus ka Ouddhena kokku keelebarjääri, sotsiaalsete erinevuste ja emotsionaalse isolatsiooniga. Kogetud raskused on osa laiemast rändekogemuste jadast, kus ümberasumine ei ole ainult füüsiline, vaid ka emotsionaalne, psühholoogiline ja sügavalt isiklik katsumus.

Näitusele valitud teosed annavad batikatehnika, segatehnikate ja erisugustel pindadel kasutatud tie-dye-värvingute abil kuju veel sõnadesse panemata tunnetele ja emotsionaalsetele maastikele, tõlgendades armastuse, ohverduse, vastupidavuse ja lootuse hetki kujundikeeleks, mis on ühtaegu sügavalt isiklik ja kõigile mõistetav.

Kuigi suure osa näitusest moodustab kunstniku enda kogemuste tõlgendus koos tähenduslike esemetega, on selle keskmes sisserännanud naiste helde panus. Naised jagasid nii oma aega ja usaldust kui ka osakest iseendast lugude, sentimentaalse väärtusega esemete ja mälestuste kujul, mis rikastavad ruumi ja loovad ühise narratiivi.

Näitus jääb avatuks kuni 6. septembrini.