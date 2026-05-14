X!

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

Muuseumid
Sisserändajate kogemusi peegeldav näitus “Vahepealsuse lävel. Kõik teed tõid Eestimaale” Tallinna rahvaste muuseumis
Vaata galeriid
13 pilti
Muuseumid

Alates 15. maist on Tallinna rahvaste muuseumis avatud sisserändajate kogemusi peegeldav näitus "Vahepealsuse lävel. Kõik teed tõid Eestimaale", mis kutsub mõtisklema rände keerukuse ja eneseväljenduse üle mälestuste, identiteedi ja kuuluvustunde kaudu.

Malaisiast pärit kuraator ja kunstnik Ouddhena Teern asus Eestisse elama 2019. aastal. Nagu paljud kaugetest maadest pärit sisserändajad, puutus ka Ouddhena kokku keelebarjääri, sotsiaalsete erinevuste ja emotsionaalse isolatsiooniga. Kogetud raskused on osa laiemast rändekogemuste jadast, kus ümberasumine ei ole ainult füüsiline, vaid ka emotsionaalne, psühholoogiline ja sügavalt isiklik katsumus.

Näitusele valitud teosed annavad batikatehnika, segatehnikate ja erisugustel pindadel kasutatud tie-dye-värvingute abil kuju veel sõnadesse panemata tunnetele ja emotsionaalsetele maastikele, tõlgendades armastuse, ohverduse, vastupidavuse ja lootuse hetki kujundikeeleks, mis on ühtaegu sügavalt isiklik ja kõigile mõistetav.

Kuigi suure osa näitusest moodustab kunstniku enda kogemuste tõlgendus koos tähenduslike esemetega, on selle keskmes sisserännanud naiste helde panus. Naised jagasid nii oma aega ja usaldust kui ka osakest iseendast lugude, sentimentaalse väärtusega esemete ja mälestuste kujul, mis rikastavad ruumi ja loovad ühise narratiivi.

Näitus jääb avatuks kuni 6. septembrini. 

Toimetaja: Karmen Rebane

KONTSERTÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

14.05

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

14.05

Galerii: festivali Koolitants 32. hooaeg kulmineerus Jõhvis

14.05

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

14.05

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

14.05

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

14.05

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

14.05

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.05

OMD solist Andy McCluskey: müüsime miljoneid plaate, aga endal polnud mitte midagi

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

13.05

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

13.05

Jaanus Rohumaa toob teater Nuutrumis lavale poeetilise draama "Tundekasvatus"

14.05

Cannes'i päevik #2: kohtumine Peter Jacksoniga

13.05

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

14.05

Otseülekanne reedel: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

14.05

Rasmus Puur: kaasaegses muusikas kulub huumor marjaks ära

13.05

Ansambel Karju Lauristin avaldas debüütalbumi

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo