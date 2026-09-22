Eestit esindab Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö "Pereprojekteerimine"

Eestit esindab 2027. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaalil projekt "Pereprojekteerimine", mille autorid on Andreas Krigoltoi, Xenia A. Sooniste, Jõnn Sooniste ja Julia Freudenberg. Võidutöö uurib, kuidas elamuarhitektuur ja kinnisvaraturg arvestavad tänapäeva erinevate peremudelite ja nende muutuvate vajadustega.

"Pereprojekteerimise" keskmes on küsimus, millist rolli mängib kodu pereelus ja selle kujunemises. Konkursi võidutöö ühe autori Andreas Krigoltoi sõnul sai projekt alguse erinevate leibkondade ja nende eluruumivajaduste uurimisest.

"Tihtipeale on projekteerimine väga ühesuunaline: tellijal on soovid ja eesmärgid, me paneme need paberile ja kujundame ruumi. Aga seal juhtub hetk, kus me enam ei teadvusta, et ühel hetkel hakkab kodu meid kujundama ehk see hakkab meie perekonda kujundama," ütles Krigoltoi "Terevisioonis". "Seal ongi meie huvi: millist rolli mängib kodu perekondliku elu arengul?"

Autorite hinnangul põhineb Eesti elamuehitus suuresti optimaalsetel korterisuurustel ja üsna jäikadel arusaamadel perest. See võib nende sõnul suunata inimesi elama väiksemates leibkondades ja vähendada võimalusi erinevate pereliikmete vaheliste tugisüsteemide tekkeks. Näiteks võib suurem kodu võimaldada vanavanema või mõne teise pereliikme enda juurde kolimist olukorras, kus ta vajab abi.

Visuaal "Pereprojekteerimise" ideekavandist Autor/allikas: Andreas Krigoltoi, Xenia A. Sooniste, Jõnn Sooniste ja Julia Freudenberg

Eesti väljapaneku komissari ja konkursižürii liikme Karen Jagodini sõnul oli "Pereprojekteerimise" puhul oluline nii teema aktuaalsus kui ka autorite professionaalsus ja pühendumus.

"See on projekt, mis räägib äärmiselt aktuaalsel teemal, mis läheb väga hästi kokku ka biennaali üldteemaga, mille üks märksõnu on kooseksisteerimine," ütles Jagodin. Tema sõnul küsib projekt, kas erinevate ja ajas muutuvate peremudelite vajadused väljenduvad ka kinnisvaraarenduses ning milliseid kodusid inimesed tegelikult vajavad.

"Kui mõtleme Veneetsia arhitektuuribiennaalile, siis see on üks kõige suurem valdkondlik rahvusvaheline Eesti esindamine. Olla seal diskussioonis kaasas ja teemadega kaasas on arhitektidele ja arhitektuurivaldkonnas tegutsejatele üks olulisemaid võimalusi rahvusvaheliselt oma valdkonnas kaasa mõelda," sõnas Jagodin.

Konkursile esitati kokku kümme ideekavandit. Žürii valis esimeses voorus välja viis tööd, mille autorid said seejärel oma ideid edasi arendada ja neid avalikus finaalvoorus esitleda. Võidutöö valis ekspertžürii, kuhu kuulusid Karen Jagodin, kuraator ja kriitik Lev Bratishenko, arhitekt Siiri Vallner, mängukirjutaja ja 19. Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku dramaturg Märten Rattasepp, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja Maria Arusoo ning kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Johanna Jõekalda.

Järgmise sammuna hakkavad võidutöö autorid koostama Eesti väljapanekut, koguma materjale ja otsima koostööpartnereid. Autorite eesmärk on luua näitus, mis ei jääks üksnes teoreetiliseks käsitluseks, vaid annaks külastajale võimaluse mõelda, millised võiksid tuleviku elamispinnad olla ja kuidas neis elada.

20. Veneetsia arhitektuuribiennaali peakuraatorid on Hiina arhitektid Wang Shu ja Lu Wenyu. Biennaali peateema on "Luua arhitektuuri – kooseksisteerimise võimalikkusest tegelikkusega silmitsi seistes".

Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub 2027. aasta 8. maist 21. novembrini.