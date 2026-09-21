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Tähe-Lee Liiv andis välja teise sooloalbumi

Muusika
Foto: Ken Mürk/ERR
Muusika

Pianist Tähe-Lee Liiv andis Itaalia plaadifirma Da Vinci Classics alt välja oma teise sooloalbumi, mis keskendub põhjamaisele klaverimuusikale.

Plaadil kõlavad kolme tuntud Soome helilooja teosed: Jean Sibeliuse, Einojuhani Rautavaara ja Magnus Lindbergi muusika. Rahvusvaheline plaadifirma pöördus selle ettepanekuga hiljuti noore muusiku preemia pälvinud Tähe-Lee Liivi poole ise.

Põhjamaise muusika plaat on järg pianist kolm aastat tagasi ilmunud debüütalbumile "Diagrammid", mis koondas endasse kogu Arvo Pärdi klaveriloomingu.

Kodupublik saab teda klaveril kuulda juba kolmapäeval Estonia kontserdisaalis koos kammerorkestri ja Bachi kavaga. Üheaegselt nii Londonis kui ka Berliinis õppiv pianist täiendab ennast eraõpetaja käe all ka Itaalias, kus on salvestatud tema värske album.

"Salvestan nende stuudios, mis asub Crema lähedal Itaalias, selline väike armas kohakene. Neil oli seal hästi tore stuudio ja hästi tore helitehnik, kes oli igati toetav. Klaver oli väga hea ja kogu sealne loodus oli ikka väga inspireeriv," rääkis Liiv.

"Muidugi Sibelius on väga tuntud helilooja ja väga kuulus. Aga Rautavaara on kindlasti värskem ja samamoodi Lindberg on üldse kaasaegne helilooja. Ma arvan, et neid just köitis see valim, kus on kolm põlvkonda heliloojaid. Ise õppisin Sibeliuse akadeemias mitu-mitu aastat enne, kui läksin välismaale ülikoolidesse. Mul oli seal õpetaja, kes tutvustas ka mulle Rautavaara muusikat," lisas Liiv.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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