Tallinna Kammerorkester ja Tähe-Lee Liiv toovad lavale kolm Bachi klahvpillikontserti

Kontserdi erikülalised on noor helilooja Anna Pärt, kes kirjutab Tallinna Kammerorkestri tellimusel kontsertõhtuks eraldi teose ja 19-aastane dirigent Joel Kaspar Nõgene, kes teose esiettekannet juhatab.

Kontserdil jõuab publiku ette kolm klahvpillikontserti: d-duur kontsert BWV 1054, d-moll kontsert BWV 1052 ja f-moll kontsert BWV 1056. Kontsertõhtu "Mostly Bach" on jätk Tähe-Lee Liivi klaverikontsertide sarjale, mis algasid kavadega "Mostly Mozart" 2025 aasta lõpus ning "Mostly Mendelssohn" 2026 aasta esimeses pooles.

Hooajal 2024–2025 oli Tähe-Lee valitud Sir András Schiffi kureeritud noori pianiste tutvustavasse sarja "Building Bridges", mille raames andis ta kontserte mitmetes Euroopa olulistes kontserdisaalides, sealhulgas Berliini Konzerthausis, Viini Ehrbar Saalis, Brüsseli Flagey's ja Bonnis Beethoven-Hausis. Novembris 2023 ilmus koostöös ERPiga (Estonian Records Productions) Tähe-Lee debüütalbum Arvo Pärdi kogu klaveriloominguga. 2020. aastal võitis ta konkursi "Klassikatähed".

Tähe-Lee on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia noorteosakonna ning Sibeliuse Akadeemia noorteosakonna.Ta on Londoni Royal College of Music'i (RCM) stipendiaat. Ta on õppinud Marrit Gerretz-Traksmanni, Ivari Ilja, Hui-Ying Tawaststjerna, Dmitri Alexeevi ja Konstantin Bogino juures. Alates 2022. aastast õpib ta Berliinis Barenboim–Saidi Akadeemias Sir András Schiffi juhendamisel.