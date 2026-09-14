Jose Carreras ja Placido Domingo esinevad järgmisel aastal Tallinnas

José Carreras on sündinud Barcelonas, esimest korda astus ta ooperilaval üles 11aastasena. Carrerase rahvusvaheline karjäär sai hoo sisse 1970ndate alguses ning ta on kehastanud üle 60 rolli, seejuures on teda eriti kiidetud Verdi, Puccini ja Donizetti ooperites. Ta on esinenud juhtivates teatrites, sealhulgas Teatro alla Scala Milanos, Metropolitan Operas New Yorgis, Londoni Kuninglikus Ooperimajas ja Viini Riigiooperis.

Carrerase elu võttis aga väga dramaatilised pöörded, kui tal diagnoositi 1987. aastal leukeemia. Haigusest paranedes pani ta aluse omanimelisele rahvusvahelisele leukeemiafondile ning on alates sellest ajast pühendanud suure osa oma elust väljaspool muusikat toetades leukeemia uuringuid ja ravi.

Plácido Domingo on ehitanud ühe laiahaardelise karjääri kaasaegses ooperis – ta on laulja, dirigent ja kunstiline juht. Algselt lüürilise spinto-tenorina tuntud muusik sai erilise tunnustuse selliste rollide poolest nagu Cavaradossi ooperis "Tosca", Don José ooperis "Carmen", Canio ooperis "Pagliatsod" ja ennekõike Verdi ooperis "Otello". Hiljem liikus ta oma karjääris baritoni repertuaari poole, astudes üles "Simon Boccanegras", "Giorgio Germontis", "Nabuccos" ja "Macbethis".

Oma karjääri jooksul on Domingo esitanud rohkem kui 150 erinevat rolli ning linti võtnud rohkem kui 100 täismahus ooperit. Domingo on saanud ka mitmeid Grammy ja Ladina-Ameerika Grammy auhindu, esinenud ooperifilmides ja esinenud üle kogu maailma.

Carrerase ja Domingoga liitub Tallinnas hispaania sopran Sabina Puértolas, kes debüteeris Oscarina 2001. aastal Giuseppe Verdi lavastuses "Un ballo in maschera" Riccardo Muti käe all ning on sellest ajast peale esinenud Londoni Kuninglikus Ooperiteatris, Madridi Teatro Realis, Barcelona Gran Teatre del Liceu's, Pariisis Champs-Élysées' teatris ning ooperimajades üle Euroopa, Ameerika ja Aasia.

Dirigent David Giménez on juhatanud teiste seas Viini Filharmoonikuid, Londoni Sümfooniaorkestrit, Müncheni Filharmoonikuid ja Orchestre de Paris'd.