X!

Jose Carreras ja Placido Domingo esinevad järgmisel aastal Tallinnas

Muusika
Jose Carreras ja Placido Domingo
Jose Carreras ja Placido Domingo Autor/allikas: Live Nation
Muusika

12. märtsil 2027 astuvad Unibet Arenal üles ooperilauljad José Carreras ja Plácido Domingo, erikülalisena liitub nendega Hispaania sopran Sabina Puértolas, kontserti dirigeerib Barcelonas sündinud David Giménez.

José Carreras on sündinud Barcelonas, esimest korda astus ta ooperilaval üles 11aastasena. Carrerase rahvusvaheline karjäär sai hoo sisse 1970ndate alguses ning ta on kehastanud üle 60 rolli, seejuures on teda eriti kiidetud Verdi, Puccini ja Donizetti ooperites. Ta on esinenud juhtivates teatrites, sealhulgas Teatro alla Scala Milanos, Metropolitan Operas New Yorgis, Londoni Kuninglikus Ooperimajas ja Viini Riigiooperis.

Carrerase elu võttis aga väga dramaatilised pöörded, kui tal diagnoositi 1987. aastal leukeemia. Haigusest paranedes pani ta aluse omanimelisele rahvusvahelisele leukeemiafondile ning on alates sellest ajast pühendanud suure osa oma elust väljaspool muusikat toetades leukeemia uuringuid ja ravi.

Plácido Domingo on ehitanud ühe laiahaardelise karjääri kaasaegses ooperis – ta on laulja, dirigent ja kunstiline juht. Algselt lüürilise spinto-tenorina tuntud muusik sai erilise tunnustuse selliste rollide poolest nagu Cavaradossi ooperis "Tosca", Don José ooperis "Carmen", Canio ooperis "Pagliatsod" ja ennekõike Verdi ooperis "Otello". Hiljem liikus ta oma karjääris baritoni repertuaari poole, astudes üles "Simon Boccanegras", "Giorgio Germontis", "Nabuccos" ja "Macbethis".

Oma karjääri jooksul on Domingo esitanud rohkem kui 150 erinevat rolli ning linti võtnud rohkem kui 100 täismahus ooperit. Domingo on saanud ka mitmeid Grammy ja Ladina-Ameerika Grammy auhindu, esinenud ooperifilmides ja esinenud üle kogu maailma.

Carrerase ja Domingoga liitub Tallinnas hispaania sopran Sabina Puértolas, kes debüteeris Oscarina 2001. aastal Giuseppe Verdi lavastuses "Un ballo in maschera" Riccardo Muti käe all ning on sellest ajast peale esinenud Londoni Kuninglikus Ooperiteatris, Madridi Teatro Realis, Barcelona Gran Teatre del Liceu's, Pariisis Champs-Élysées' teatris ning ooperimajades üle Euroopa, Ameerika ja Aasia.

Dirigent David Giménez on juhatanud teiste seas Viini Filharmoonikuid, Londoni Sümfooniaorkestrit, Müncheni Filharmoonikuid ja Orchestre de Paris'd.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

UUE MUUSIKA REEDE

Lavakast lavale

Värsked artiklid

16:25

Jaan Rannapi koolilugude võistluse võitsid Kristi Jaanus ja Priit Põhjala

16:15

Pildid: EKA galeriis on väljas EKA arhitektuuri lõputööd aastatest 2004-2026

16:01

Hirvo Surva: laulupeol dirigendipulti minnes läheb pilt silme eest mustaks

14:58

"Morten" kogus avanädalavahetusel pea 10 000 vaatamist

14:05

CD-de populaarsus on taas tõusuteel Uuendatud

14:00

Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Helena-Mariana Reimann

13:09

Pildid: Vaal galeriis avati näitus perekond Kruusi kunstikogust

12:12

Jose Carreras ja Placido Domingo esinevad järgmisel aastal Tallinnas

11:20

Eesti loodusfilm jõudis Euroopa kolme parima loodusfilmi nominentide hulka

10:53

Pildid: Tartus Kett galeriis avati Ukraina kunstniku Denys Kulikovi näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

13.09

Olari Elts: ennasthävitav on väita, et julgeoleku tõttu ei saa kultuuri toetada

14:05

CD-de populaarsus on taas tõusuteel Uuendatud

13.09

Veneetsia filmifestivali võitis Eesti juurtega film "Woman Unknown"

11:20

Eesti loodusfilm jõudis Euroopa kolme parima loodusfilmi nominentide hulka

10:05

Andro Mänd: ERSO uus saal võiks olla linnahalli merepoolses otsas

12.09

Galerii: Tallinnas toimus kümnes Kirjandustänava festival

22.09

Saksofonist Avo Tamme tähistab septembris 80. sünnipäeva

12.09

Riin Alatalu: Fredi jalajälgi täis Eesti

11.09

Anita Staub: Estonia kaevub oma kangekaelsusega sügavamale kui bastionimüürid

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo