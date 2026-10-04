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Galerii: Pille Ernesaks avas Vabaduse galeriis vanaemast inspireeritud näituse

Kunst
Pille Ernesaks avas isikunäituse „Asendus–ravi–struktuurid“
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Kunst

Tallinnas Vabaduse galeriis on avatud Pille Ernesaksa isikunäitus "Asendus–ravi–struktuurid", mille keskmes on kunstniku vanaema laudlina.

Pille Ernesaksa vanaema Hilda Valentine (1908–1989) käsitsi tikitud laudlina tuli maakodu aidast välja aastakümneid pärast vanaema surma. Pikkade aastate jooksul olid rotid jõudnud seda omajagu kahjustada. Ernesaks ei püüa lina algsel kujul taastada, vaid rakendab sellele "asendusravi". Kadunud kiud asendatakse uute materjalide ja faktuuridega, mistõttu paranduskohad jäävad teadlikult nähtavaks.

Autori sõnul on tegemist kohtumisega kahe ajastu vahel ühe objekti kaudu – katsega töötada vanaema kõrval, mitte tema asemel. Ernesaks lõi galeriid hõlmava installatsiooni, kus taas-esitatakse ja luuakse nõnda isiklikult märgiliseks saanud vana laudlina. Näitus esitab ka loo trükikojatöölisest Hildast, kes armastas kogu elu tehnikat ja teadust, astus 66-aastaselt keeltekooli ning kelle unistus saada teadlaseks jäi majanduslikel põhjustel täitumata.

Pille Ernesaks on Tallinnas tegutsev kunstnik, kelle looming ühendab maalikunsti, installatsiooni ja materjalipõhise eksperimenteerimise. Ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli koorijuhtimise eriala ning Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini eriala.

Viimasel kümnendil on autor ühendanud maalikunsti füüsilise protsessi materjalide eksperimentaalse kasutusega. Õpingud mööblirestaureerimise alal ning praktikad Lõuna-Itaalias ja Lissabonis on süvendanud tema huvi arhailiste käsitööoskuste ja kaasaegse kunsti ühendamise vastu. Kunstnik osaleb aktiivselt grupinäitustel ning korraldab regulaarselt isikunäitusi.

Näitus Vabaduse galeriis on avatud 4. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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