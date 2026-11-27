Kultuurikongressi eesmärk on tõsta kultuur Eesti ühiskonnas tähelepanu keskpunkti ning kanda hoolt, et kultuuripoliitika oleks eelseisvatel valimistel võrdsena teiste oluliste teemade kõrval.

Ajaloolane Marek Tamm, kes on üks kongressi avakõnelejatest, ootab kultuuriteemade tõusmist taas avaliku elu debattide keskmesse ning konkreetseid otsuseid koalitsioonileppesse.

"Meil on kultuuri üle tihti paras segadus. Me ju preambulat armastame tsiteerida ja teame, et see on justkui Eesti riigi alus – see kultuuri säilitamine. Aga teisest küljest, kui me hakkame raha eraldama ja poliitikud kultuuri üle vaidlema, siis me taandame selle väga kitsaks loomevaldkonnaks, kus on teatrid, kunstid, filmid. Aga meil on vaja mõista, et kultuur on see, mis teeb Eestist Eesti, mis on teatav olemise viis ja mille nimel on mõtet Eestit kaitsta ja turvata. Seepärast on ka kongressi loosung asjakohane: parim kaitse on kultuur," ütles Tamm.

Kultuuritahte platvorm ootab kultuuriraha osakaalu suurendamist riigieelarves, käibemaksu alandamist üheksale protsendile ning vabakutseliste toetamist seadusandluse kaudu.

Kultuuriettevõtja Indrek Kasela sõnul tuleks riigile meelde tuletada, et paljud kultuuriprobleemid saaks lahendada mõistliku maksusüsteemi abil.

"Täiesti kindlasti on riigil vaja vähem toetada kultuuri, kui ta ei maksustaks seda Euroopas ainsana kõige kõrgema maksumääraga, mis meil üldse olemas on. Et viia lõpuks kultuurile kehtiv käibemaks tagasi sinna, kus ta oli, ja et riik austaks seda kokkulepet, sest käibemaksu tõus omal ajal oli ju ajutine. Nagu me teame, ajutised asjad kipuvad pikemaks minema," lausus Kasela.

"Iga inimene, kes oskab numbreid lugeda, näeb, et riigile ja kodanikele on kasulikum, kui me lõpetaksime toetamise ära ja laseksime kultuuril toimida nii, et veerand saalist ei oleks tühi või veerand saalist täis, kus oleks ainult riik oma 24 protsendiga," lisas ta.

Kongress Estonia kontserdisaalis algab pühapäeva keskpäeval.