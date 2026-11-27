Reede õhtul avati Vernissage galeriis kunstirühmituse Art!šokk teine ühisnäitus "Elu värv", mis mõtestab kasvamist, muutumist ja loomise vajadust maailmas, kus areng ja häving käivad sageli käsikäes.

Eelmisel aastal loodud rühmitusse kuulub kuus noort maalikunstnikku, kes peavad oma tegevuse juures kõige olulisemaks protsessi ja kasvu. Nii ongi nende esimese näituse "Tärkamisaeg" loogiliseks järjeks näitus "Elu värv", mis võtab ette elu pärast tärkamist. Näituse keskmes on küsimus, kuidas säilitada elujõud ja loometahe.

"Esiteks tähendab see seda värvi, mille abil kunstnik äratab maalil oleva kahemõõtmelise kujutise ellu. Ja teiseks on eluvärv see värv, mille abil kunstnik annab edasi seda, mis tunne on olla elus. Ma arvan, et tõeliselt hea kunstiteose tunnus ongi see, et seal need mõlemad eluvärvid kohtuvad ja on meisterlikult segatud," rääkis kunstnik Henrik Esse.

"Meie maailmas toimub korraga nii palju, et kirevust on igal pool. Elu värvi moodustabki erinevate värvide koosmõju. Proovime elada nii, et need üksteist ei tuhmistaks ja et see värv ikkagi säraks," ütles kunstnik Gerth Kuusk.

Kunstnike stiilid ulatuvad graafilisest ja popkultuurist mõjutatud kujutamislaadist kubistlike, geomeetriliste ja sürrealistlike käsitlusteni.

"Kõige olulisem minu jaoks on olnud näha, kuidas näitusel põimuvad kunstnike erinevad käekirjad, nende sisemaailmad ja neid ümbritsevad keskkonnad. Võib-olla mis neid kunstnikke minu jaoks ühendab, ongi tundlikkus maailmas kogetava nihke suhtes," ütles kuraator Katrin Repnau.

Nii ei pakugi näitus ühtset nägemust ega valmis vastuseid. Siiski on rühmitus loonud näitusesaali ka ühistöö – installatsiooni, mis avab nende loomepraktika tagamaid.

"Meil sellist ühtset narratiivi otseselt ei ole, kuid me näeme seda pinget, seda vastuolu, seda kooskõla. Kõik eluvärvid kokku," sõnas Repnau.

Näitus jääb Vernissage galeriis avatuks 19. detsembrini.