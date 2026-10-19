Galerii: Kastellaanimaja galeriis avati Pilvi Tammoja näitus "Hobune, redel ja kuldsed sussid"

Näituse keskmes on kunstniku loodud installatiivne kujutlus uppuvast paradiisist. Seda kannab unenäoline ja spektraalne meeleolu ning aimdus, et öös on asju – hirmsaid ja seletamatuid.

"On kohad, mis jäävad painama, nii on ka minu lapsepõlve katusekambriga. Tuba, kuhu esialgu ei lubatud minna. Tuba, millest sai hiljem pelgupaik ja väikene paradiis," rääkis Tammoja.

"Valminud ehted, esemed ja joonistused heidavad pilgu maailma, kus jumalad, koletised ja maagia on läbipõimunud argipäevaga. Annan mõtetele ja mälestustele käegakatsutava kuju, kasutades kõrvale heidetud esemeid ja materjale. Kingin luu ja liha unistustele ja unenägudele. Uurin lugusid, mida leidesemed endas peidavad, loon neile alternatiivseid narratiive ja liidan oma maailmapildiga," kirjeldas kunstnik ja lisas, et ta on aina rohkem mõelnud oma juurte ja kodukandi peale. "Nii ongi selle näituse sisse põimitud minu teostega koos killukesi minu kodukohast ja esivanematest."

Näitus "Hobune, redel ja kuldsed sussid" on jääb avatuks 15. novembrini 2026.