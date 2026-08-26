Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

Tim Curry kehastas Richard O'Brieni muusikalis seksuaalselt vabameelset hullumeelset teadlast esmalt 1970. aastatel Londoni laval, seejärel Los Angeleses ja New Yorgis ning lõpuks Jim Sharmani 1975. aasta filmis "The Rocky Horror Picture Show".

Curry näitlejakarjäär ligi 50 aastat. Ta sai Tony ja Olivier' auhindade nominatsioonid rollide eest muusikalides "Amadeus" ja "The Pirates of Penzance" ning kehastas hiljem Broadwayl kuningas Arthurit muusikalis "Spamalot". Filmidest on tema tuntumad rollid John Hustoni "Annie's" (1982), Ridley Scotti fantaasiafilmis "Legend" (1985), komöödias "Clue" ning filmides "Üksinda kodus 2", "Muppet Treasure Island" ja "Kinsey".

Televisioonis pälvis Curry Daytime Emmy auhinna kapten Hooki hääle eest animasarjas "Peter Pan and the Pirates". Üheks tema meeldejäävamaks rolliks kujunes ka Pennywise'i kloun Stephen Kingi õudusromaani "It" 1990. aasta minisarjas, aga ta astus üles ka sarjades "Tales from the Crypt" ning "Will & Grace". Alates 1990. aastatest töötas Curry üha rohkem häälnäitlejana, andes oma hääle mitmele animafilmile ja telesarjale, sealhulgas "FernGully: The Last Rainforest", "The Rugrats Movie" ja "The Wild Thornberrys Movie".

2012. aastal tabas Curryt raske insult, mille järel jäi ta ratastooli ning tema näitlejatöö keskendus peamiselt animatsioonile ja videomängudele.