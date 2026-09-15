Esimene laste ja noorte animafestival Animinimist kuulutas välja võitjad

10. septembri õhtul toimus Eesti Filmimuuseumis esimese rahvusvahelise laste ja noorte animafestivali Animinimist pidulik lõputseremoonia, kus kuulutati välja festivali võidufilmid ja eriauhindade saajad. Võistlusprogramme hindasid eri vanuses laste ja noorte žüriid ning noorte autorite filme professionaalne žürii.

Lastežürii lemmiku ja parima animafilmi tiitli vanusele 3+ pälvis Fiona Rollandi "Bobeli köök". Nukufilm jutustab kärbseseenest Bobelist, kes unistab külaturul oma koogileti avamisest, kuid peab esmalt võitma mürgitamist kartvate ja umbusklike külaelanike usalduse. Vanuserühma 3+ lastežüriisse kuulusid Tallinna Kiisupere, Tõrva Mõmmiku ja Kose Päevalille lasteaia lapsed.

"Bobeli köök" Autor/allikas: Kaader filmist

Lastežürii lemmikuks ja parimaks animafilmiks vanusele 7+ valiti Marie Jarošová "Tamm, tamm, tramm...". Mängufilmi ja plastiliinianimatsiooni ühendavas teoses kujutab väikese punase mehikese sehkendamine ujeda noormehe sisemist heitlust, et leida julgus trammis märgatud tüdrukut kõnetada. Vanuserühma 7+ lastežüriisse kuulusid Ani Muradyan ja Roman Keevallik Volmer ning oma publikuhääled andsid ka Tallinna Päikese lasteaia lapsed.

"Tamm, tamm, tramm..." Autor/allikas: Kaader filmist

Lastežürii lemmiku ja parima animafilmi tiitli vanusele 10+ pälvis "Neko Neko öö", mille autorid on Fanélie Ollivier, Éline Bellon-Curutchet, Yamato Ebina, Lorena Lopez Ospina ja Raisa Monroy Castro. Filmis tutvustab armas loomast saatejuht teleturul imevahendit, mis lubab parandada kõike ja ravida kõiki – kuid kõlab liiga hästi, et olla tõsi. Vanuserühma 10+ lastežürii moodustas Kalamaja Põhikooli 7b klass.

"Neko Neko öö" Autor/allikas: Kaader filmist

Noortežürii lemmikuks ja parimaks animafilmiks vanusele 14+ valiti Dorota Kaustová "Karikakar õele". Tundlikus loos muutub õe ja venna elu, kui õe haarab endasse suur ja sünge must pilv. Kui õde vajub üha sügavamale süngusesse, hakkab vend uurima, mis peitub suletud uste taga. Õele ulatatud karikakar avab taas tee teineteiseni ja välja süngusest. Vanuserühma 14+ noortežüriisse kuulusid Kris-Robin Kustavus, Jan Markus Naarits, Kaur Reino, Astrid Sigus ja Marlili Palasse. Publikuhääli lisasid Kalamaja Põhikooli 7b klassi õpilased.

"Karikakar õele" Autor/allikas: Kaader filmist

Noorte autorite võistlusprogrammi filme hindas professionaalne žürii, kuhu kuulusid Helen Unt, Rao Heidmets ja Soome animafestivali TAFF juht Joni Männistö. Žürii tunnistas Animinimisti trofee vääriliseks ning festivali parimaks noore autori filmiks Simon Leon Vakoljuki animafilmi "3 viisi, kuidas looduses surra". Noore autori eriauhinna pälvis Miina Kikkas.

Festivali korraldajad andsid koos Rao Heidmetsaga välja ka uue tulija eriauhinna Jaapani animaatorile Mayuko Masakile, kelle animafilm "Mikrokosmos" paistis silma minimalistliku lihtsusega. Masaki viibis kogu festivali vältel Tallinnas, korraldas lastele tasuta animatsioonitöötubasid ning vaatas ära kõik festivalil linastunud 15 filmiprogrammi.

Esimesel Animinimistil, mis toimus 3. kuni 10. septembrini, linastus kokku 15 filmiprogrammi, millest kümme olid neljale vanuserühmale mõeldud võistlusprogrammid. Festival toimus Tallinnas Filmimuuseumis ning kinodes Artis ja Sõprus, samuti Kose Kultuurikeskuses ja Tõrva kinos Koit.

Järgmine laste ja noorte animafestival Animinimist toimub kahe aasta pärast. Vahepeal soovivad korraldajad tuua publiku ette animatsiooninäituse ning valiku tänavuse festivali žürii ja publiku lemmikfilmidest, et viia animatsioon võimalikult paljude laste ja noorteni üle Eesti.