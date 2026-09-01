X!

Tänavu toimub esmakordselt laste ja noorte animafestival Animinimist

Film
Animinimist
Animinimist Autor/allikas: Animinimist
Film

3. kuni 10. septembrini toimub esimest korda rahvusvaheline laste ja noorte animafestival Animinimist, mis toob ekraanile põneva valiku viimase viie aasta jooksul noorele publikule loodud lühianimatsioonidest.

Festivali jooksul linastuvad filmid Tallinnas kinodes Artis ja Sõprus ning Filmimuuseumis, samuti Kose Kultuurikeskuses ja Tõrva kinos Koit. Festivali programm on suunatud erinevas vanuses lastele ja noortele alates koolieelikutest kuni gümnaasiuminoorteni.

Animinimisti rahvusvahelises filmivalikus kohtuvad Eesti animatsioon ning teosed Belgiast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast, Tšehhist, USAst, Kanadast, Lõuna-Koreast, Jaapanist, Ukrainast, Brasiiliast, Indiast ja Ghanast.

"Animinimisti üks olulisi põhimõtteid on anda noorele publikule aktiivne roll. Rahvusvahelisi võistlusprogramme hindavad nelja vanuserühma lastežüriid, kuhu kuulub kokku 24 noort filmihuvilist. Enne žüriitööga alustamist saavad nad vajalikud juhised, seejärel vaatavad ja hindavad filme enda ning oma eakaaslaste vaatenurgast. Oma sõna saavad sekka öelda ka kõik teised festivalikülastajad – igal võistlusprogrammi seansil toimub publikuhääletus, mille käigus valitakse publiku lemmikud," sõnab festivali üks korraldajatest Silja Saarepuu.

Noorte enda loomingut näeb noorte autorite võistlusprogrammis. Koostöös Animakooliga korraldatud koolinoorte animatsioonivõistlusele "Looduse salakeel" laekus töid autoritelt üle Eesti. Oluline osa festivalist on haridusprogramm: argipäevahommikused seansid on suunatud lasteaia-, kooli- ja noortegruppidele ning nädalavahetusel ootavad publikut kogupereprogrammid. Festivali jooksul toimuvad ka animatsioonitöötoad, saab külastada animatsioonistuudioid, kohtuda filmitegijatega ning Filmimuuseumis tutvuda Eesti animatsioonistuudioid tutvustava näitusega.

Animinimist on rahvusvahelise animatsioonifestivali Animist Tallinn sõsarfestival.

Toimetaja: Kaspar Viilup

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Linnamüüri ääres avati pop-up galerii Oujea

18:40

Marta Vaarik: kõik saame aidata, kui ei vaata noortele ülevalt alla

17:02

Tänavu toimub esmakordselt laste ja noorte animafestival Animinimist

16:20

Muusikaõpetaja: õpetajana tunnen, et saan päriselt midagi muuta

16:04

Nele Tiidelepp toob Eesti publikuni Balti Tantsu Platvormil esietendunud lavastuse

15:28

Arvustus. Olla lind

14:21

Majorlilkween: elu New Yorgis on päris pöörane

13:50

Pärdi päevade avakontserdil kõlab Tõnu Kaljuste juhtimisel Pärdi ja Bachi looming

13:36

Aivar Kulli ajalootund. Terav ja särav Lembe Hiedel 100

12:47

David Vseviov andis välja kolmanda onu Moritza teose

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

31.08

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

11:33

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: tagasivaade suveteatrile 2026

31.08

Arvustus. Viimane flöödiviis Viljandi vanas haiglas

09:15

Viktoriin: miks kaunistab kukk paljude aabitsate esikaant?

31.08

Aivar Mäe: kõrge käibemaks muudab Eestis teatripiletid kallimaks

31.08

Karl Birnbaum lavastusest "Ma tahan uskuda": meile on antud vabad käed

31.08

Noore muusiku preemia pälvis Tähe-Lee Liiv

31.08

Lisanna Laansalu: kaotatud inimesed, vaesem tulevik

31.08

Viljandi nukuteatrit hakkab pidama teater Temufi

12:47

David Vseviov andis välja kolmanda onu Moritza teose

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo