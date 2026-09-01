Tänavu toimub esmakordselt laste ja noorte animafestival Animinimist

3. kuni 10. septembrini toimub esimest korda rahvusvaheline laste ja noorte animafestival Animinimist, mis toob ekraanile põneva valiku viimase viie aasta jooksul noorele publikule loodud lühianimatsioonidest.

Festivali jooksul linastuvad filmid Tallinnas kinodes Artis ja Sõprus ning Filmimuuseumis, samuti Kose Kultuurikeskuses ja Tõrva kinos Koit. Festivali programm on suunatud erinevas vanuses lastele ja noortele alates koolieelikutest kuni gümnaasiuminoorteni.

Animinimisti rahvusvahelises filmivalikus kohtuvad Eesti animatsioon ning teosed Belgiast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast, Tšehhist, USAst, Kanadast, Lõuna-Koreast, Jaapanist, Ukrainast, Brasiiliast, Indiast ja Ghanast.

"Animinimisti üks olulisi põhimõtteid on anda noorele publikule aktiivne roll. Rahvusvahelisi võistlusprogramme hindavad nelja vanuserühma lastežüriid, kuhu kuulub kokku 24 noort filmihuvilist. Enne žüriitööga alustamist saavad nad vajalikud juhised, seejärel vaatavad ja hindavad filme enda ning oma eakaaslaste vaatenurgast. Oma sõna saavad sekka öelda ka kõik teised festivalikülastajad – igal võistlusprogrammi seansil toimub publikuhääletus, mille käigus valitakse publiku lemmikud," sõnab festivali üks korraldajatest Silja Saarepuu.

Noorte enda loomingut näeb noorte autorite võistlusprogrammis. Koostöös Animakooliga korraldatud koolinoorte animatsioonivõistlusele "Looduse salakeel" laekus töid autoritelt üle Eesti. Oluline osa festivalist on haridusprogramm: argipäevahommikused seansid on suunatud lasteaia-, kooli- ja noortegruppidele ning nädalavahetusel ootavad publikut kogupereprogrammid. Festivali jooksul toimuvad ka animatsioonitöötoad, saab külastada animatsioonistuudioid, kohtuda filmitegijatega ning Filmimuuseumis tutvuda Eesti animatsioonistuudioid tutvustava näitusega.

Animinimist on rahvusvahelise animatsioonifestivali Animist Tallinn sõsarfestival.