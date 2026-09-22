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Tartus algas klassikalise kitarri festival

Muusika
Foto: Tartu Klassikalise Kitarri Selts
Muusika

Teisipäevast laupäevani peetakse Tartus klassikalise kitarri festivali, mis toob kuulajateni mitmekesise kontserdikava nii rahvusvaheliselt tuntud kui ka alles alustavate muusikute esituses.

Festival algab šveitsi-eesti barokkduo Viiv kontserdiga "Varabaroki mässajad ja unistajad". Siri Löffeli ja Priit Petersoni esituses kõlab 17. sajandi itaalia muusika plokkflöödi ja suhteliselt haruldase teorbi esituses.

"Teorb on pärit 17. sajandi Italiast, ta on kitarri kauge sugulane. Kuigi meil on kitarri festival, siis kitarriks teda nimetada ei saa, pigem on ta lauto otsene sugulane. Eriliseks teevad ta tema seitse pikka basskeelt, mis teevad hästi madalat häält. Seda kasutati omal ajal just saateinstrumendina, soolopillina on ta üsna piiratud," selgitas Peterson.

Priit Petersoni sõnul võlub teda eelkõige pilli eriline tämber.

"See on nii teistmoodi võrreldes klassikalise kitarriga. See annab võimalusi mängida koos teiste instrumentidega, sest ta on vanamuusika vallas üsna nõutud pill. Mängijaid väga palju ei ole, aga on palju koosseise, ka eestis, kes seda teorbi enda koosseisu soovivad," lisas Peterson.

Järgmised kontserdid keskenduvad klassikalise kitarri muusikale, teiste seas astub üles mitmete konkursside võitja Harald Trass.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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