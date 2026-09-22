X!

Tartu Elektriteatri uus juht on Oliver Kivimäe

Film
Oliver Kivimäe
Oliver Kivimäe Autor/allikas: Mana Kaasik
Film

Tartu Elektriteatri uue tegevjuhi ja juhatuse liikmena alustas tööd Oliver Kivimäe.

Oliver Kivimäel on varasem kogemus organisatsioonide juhtimise, turunduse ja kultuurikorralduse valdkonnas. Ligi kümme aastat töötas ta Tartu maratoni projekti- ja turundusjuhina ning viimati juhtis tegevjuhina Happy Aging kliinikut. Ta on õppinud kultuurikorraldust ja strateegilist juhtimist Tartu Ülikoolis.   

"Oliver jäi silma oma lahendustele suunatud mõtteviisi, avatud meele ja rahuliku loomusega. Tema senine kogemustepagas lisas kindlust, et ta on valmis juhi rolli välja kandma. Eelkõige näen temas eestvedajat, kes panustab nii meeskonna kui ka organisatsiooni sisemisse arengusse. Meie ühine arusaam on, et Elektriteater toimib kino- ja kultuuriasutusena hästi, suurim väljakutse on seotud organisatsiooni tuleviku teadliku kujundamisega," sõnas Elektriteatri liige Elo Vilks.

Kivimäe sõnul köitis teda Elektriteatri juures võimalus juhtida tugeva kogukonnaga kultuuriorganisatsiooni selle jaoks olulisel arenguperioodil, mille üks suuremaid sihte on 2030. aastal valmivm Siuru kultuurikeskus.  

"Elektriteatril on väga selge identiteet ja tugev kogukond ning seda ei ole vaja ümber mõtestama hakata. Minu jaoks on küsimus pigem selles, kuidas sellelt aluselt edasi kasvada ja kasutada hästi ära võimalused, mis lähiaastatel Elektriteatri ees avanevad," ütles Kivimäe.

"Järgmised aastad on Elektriteatri jaoks erakordselt põnevad. Meie ülesanne on arendada Elektriteatrit organisatsioonina, jõuda järjest laiema publikuni ning valmistuda samal ajal Siuruks. Tahaksin, et 2030. aastaks ei oleks me lihtsalt valmis uude majja kolima, vaid oleksime organisatsioonina valmis kasutama kõiki neid võimalusi, mida Siuru Elektriteatrile ja Tartu filmikultuurile pakub." 

Tartu Elektriteater on 2011. aastal tegevust alustanud väärtfilmikino, mille programmi kuuluvad igapäevase kinoprogrammi kõrval festivalid, eriseansid, välikino ning lastele ja noortele suunatud Koolikino haridusprogramm. Elektriteater tegutseb praegu kahes saalis Tartu kesklinnas Jakobi ja Kompanii tänaval ning laieneb 2030. aastal valmivasse Siuru kultuurikeskusesse.

Kivimäe võttis Elektriteatri juhtimise üle Kristiina Saarelt ja Rasmus Räägilt.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

12:43

Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMCA ja kunstihoone residentkunstnikuks

12:42

Olav Osolin: hakkan juba natukene uskuma, et olen kirjanik

11:56

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus Tõnu Õnnepalu "Lõpetuse ingel"

11:28

Festheart toob Eestisse kümnendat aastat LGBT+ maailmakino parimad filmid

10:40

Eestit esindab Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö "Pereprojekteerimine"

09:39

Tartu Elektriteatri uus juht on Oliver Kivimäe

08:15

Eelviktoriin: pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile

21.09

Tähe-Lee Liiv andis välja teise sooloalbumi

21.09

Tarvo Vridolin: ma ei ole peaosa ootaja tüüpi

21.09

Arvustus. Riskides(t) "Teatrielus"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.09

Galerii: Estonia tähistas Helgi Sallo 85. sünnipäeva

20.09

Merle Karusoo: Eestis elab palju ingerlasi, keda ma pidasin alati venelasteks

19.09

Jürgen Rooste: enam pole mõtet õpilastele kodus midagi kirjutada jätta

08:15

Eelviktoriin: pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile

10:40

Eestit esindab Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö "Pereprojekteerimine"

21.09

Ugala avapeol pärjati eelmise hooaja publiku lemmikud

20.09

Maarja Merivoo-Parro: nii mina kui ka Vabamu oleme seda usku, et kõik läheb paremaks

21.09

Jaan Tootsen: me saame igal hetkel muutuda, meil on alati võimalus olla paremad inimesed

21.09

Tarvo Vridolin: ma ei ole peaosa ootaja tüüpi

21.09

"Resident Evil" kogus avanädalavahetusel üle 6000 külastuse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo