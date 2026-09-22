Tartu Elektriteatri uus juht on Oliver Kivimäe

Oliver Kivimäel on varasem kogemus organisatsioonide juhtimise, turunduse ja kultuurikorralduse valdkonnas. Ligi kümme aastat töötas ta Tartu maratoni projekti- ja turundusjuhina ning viimati juhtis tegevjuhina Happy Aging kliinikut. Ta on õppinud kultuurikorraldust ja strateegilist juhtimist Tartu Ülikoolis.

"Oliver jäi silma oma lahendustele suunatud mõtteviisi, avatud meele ja rahuliku loomusega. Tema senine kogemustepagas lisas kindlust, et ta on valmis juhi rolli välja kandma. Eelkõige näen temas eestvedajat, kes panustab nii meeskonna kui ka organisatsiooni sisemisse arengusse. Meie ühine arusaam on, et Elektriteater toimib kino- ja kultuuriasutusena hästi, suurim väljakutse on seotud organisatsiooni tuleviku teadliku kujundamisega," sõnas Elektriteatri liige Elo Vilks.

Kivimäe sõnul köitis teda Elektriteatri juures võimalus juhtida tugeva kogukonnaga kultuuriorganisatsiooni selle jaoks olulisel arenguperioodil, mille üks suuremaid sihte on 2030. aastal valmivm Siuru kultuurikeskus.

"Elektriteatril on väga selge identiteet ja tugev kogukond ning seda ei ole vaja ümber mõtestama hakata. Minu jaoks on küsimus pigem selles, kuidas sellelt aluselt edasi kasvada ja kasutada hästi ära võimalused, mis lähiaastatel Elektriteatri ees avanevad," ütles Kivimäe.

"Järgmised aastad on Elektriteatri jaoks erakordselt põnevad. Meie ülesanne on arendada Elektriteatrit organisatsioonina, jõuda järjest laiema publikuni ning valmistuda samal ajal Siuruks. Tahaksin, et 2030. aastaks ei oleks me lihtsalt valmis uude majja kolima, vaid oleksime organisatsioonina valmis kasutama kõiki neid võimalusi, mida Siuru Elektriteatrile ja Tartu filmikultuurile pakub."

Tartu Elektriteater on 2011. aastal tegevust alustanud väärtfilmikino, mille programmi kuuluvad igapäevase kinoprogrammi kõrval festivalid, eriseansid, välikino ning lastele ja noortele suunatud Koolikino haridusprogramm. Elektriteater tegutseb praegu kahes saalis Tartu kesklinnas Jakobi ja Kompanii tänaval ning laieneb 2030. aastal valmivasse Siuru kultuurikeskusesse.

Kivimäe võttis Elektriteatri juhtimise üle Kristiina Saarelt ja Rasmus Räägilt.