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Eelviktoriin: pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile

Muusika
Muusikapäev raadiomaja ees ja fuajees
Muusikapäev raadiomaja ees ja fuajees Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Muusika

Klassikaraadio eestvedamisel toimub rahvusvahelisel muusikapäeval traditsiooniline e-viktoriin. 1. oktoobril toimuvaks mõõduvõtmiseks saab kätt proovida aga eelviktoriinis.

Muusikapäeva viktoriini saab lahendada Klassikaraadio ja Raadio 4 kodulehel teisipäeval, 1. oktoobril. Vastamine on avatud varahommikust südaööni.

Juba 13. korda toimuv Klassikaraadio muusikapäeva viktoriin on vastusevariantidega ning loogiliselt mõeldes või sõpradega koos lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui vastust kohe ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendamise teevad lõbusamaks helifailid, videoklipid ja fotod.

Muusikaviktoriini on lihtne lülitada ka koolikavasse. Möödunud aastal lahendas muusikapäeva viktoriini 4619 muusikasõpra. Osa võtsid igas vanuses muusikasõbrad üle Eesti ning paljudes koolides suisa terve klassiga. Õiged vastused leiab Klassikaraadio kodulehelt kohe, kui vastamine on lõppenud.

Kokkuvõttev erisaade on eetris 2. oktoobril kell 13. Parimaid lahendajaid ootavad muusikalised auhinnad.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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