X!

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriini lahendas rekordarv inimesi

Muusika
Muusikapäev raadiomaja ees ja fuajees
Muusikapäev raadiomaja ees ja fuajees Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Muusika

Klassikaraadio korraldas muusikapäeva puhul kaheteistkümnendat korda e-viktoriini, milles osales tänavu 4619 vastajat.

Viktoriini lahendasid igas vanuses muusikasõbrad üle kogu Eesti. Noorimad osalejad olid seitsmeaastased ning vanim 93. Paljudes koolides lahendati viktoriini terve klassi või kooliga.

Tänavune viktoriin osutus ka mullusest pisut raskemaks ja sajaprotsendiliselt õigesti lahendajaid oli 183. Rohkem kui kümme õiget vastust andsid 1043 nuputajat. Pooled kõikidest osalejatest oskasid vastata õigesti vähemalt kümnele küsimusele kolmeteistkümnest.

Kõige kergemaks osutus videoküsimus "kes laulab lapsena televisioonis", kus vastajate enamik tundis ära 15-aastase Vaiko Epliku. Kõige raskemaks pähkliks oli küsimus, kus uuriti, millisele maailmakuulsale ehitisele pühendas Arvo Pärt ühe oma teostest.

Sada protsenti õiged vastused tulid Rahumäe Põhikooli 8.c klassist, Saverna Põhikoolist, MUBA G-12. klassist, Kanepi Gümnaasiumist ja Elva Gümnaasium 1.d klassist.

Peaauhinna, muusikapäeva tordi võitis Rahumäe Põhikooli 8c klass, õpetaja Janne Fridolin. Koolide tunnustuspreemia pälvis Kanepi Gümnaasium, õpetaja Signe Rõõmus.

Õiged vastused ja auhindade loosimise tulemused leiab Klassikaraadio kodulehelt.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

08:40

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriini lahendas rekordarv inimesi

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

02.10

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

02.10

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

02.10

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu Uuendatud

02.10

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

02.10

Marilin Mihkelson: kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida

02.10

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.10

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

02.10

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

02.10

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

01.10

Pildid: Vanemuises jõuab vaatajate ette Arvo Pärdi "Lapsepõlve lugudel" põhinev lavastus

01.10

Arvustus. Mootorite tragöödia

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo