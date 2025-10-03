Klassikaraadio muusikapäeva viktoriini lahendas rekordarv inimesi

Viktoriini lahendasid igas vanuses muusikasõbrad üle kogu Eesti. Noorimad osalejad olid seitsmeaastased ning vanim 93. Paljudes koolides lahendati viktoriini terve klassi või kooliga.

Tänavune viktoriin osutus ka mullusest pisut raskemaks ja sajaprotsendiliselt õigesti lahendajaid oli 183. Rohkem kui kümme õiget vastust andsid 1043 nuputajat. Pooled kõikidest osalejatest oskasid vastata õigesti vähemalt kümnele küsimusele kolmeteistkümnest.

Kõige kergemaks osutus videoküsimus "kes laulab lapsena televisioonis", kus vastajate enamik tundis ära 15-aastase Vaiko Epliku. Kõige raskemaks pähkliks oli küsimus, kus uuriti, millisele maailmakuulsale ehitisele pühendas Arvo Pärt ühe oma teostest.

Sada protsenti õiged vastused tulid Rahumäe Põhikooli 8.c klassist, Saverna Põhikoolist, MUBA G-12. klassist, Kanepi Gümnaasiumist ja Elva Gümnaasium 1.d klassist.

Peaauhinna, muusikapäeva tordi võitis Rahumäe Põhikooli 8c klass, õpetaja Janne Fridolin. Koolide tunnustuspreemia pälvis Kanepi Gümnaasium, õpetaja Signe Rõõmus.

Õiged vastused ja auhindade loosimise tulemused leiab Klassikaraadio kodulehelt.