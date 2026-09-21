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Galerii: Estonia tähistas Helgi Sallo 85. sünnipäeva

Teater
Estonia tähistas Helgi Sallo 85. sünnipäeva
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46 pilti
Teater

Rahvusooperis ja -balletis Estonia tähistati 20. septembril näitleja ning laulja Helgi Sallo 85 aasta juubelit. Enne muusikali "Kabaree" etendust õnnitlesid Valges saalis juubilari kolleegid, teatrisaalis võttis Sallo vastu publik.

Rahvusooperi ja -balleti peadirektor Ott Maateni kinnitusel võib Helgi Sallot nimetada estoonlaseks suure algustähega, keda tunneb ja armastab kogu Eesti rahvas. "Me imetleme ja täname sind, olgu sul ikka jaksu käia meiega koos seda teed ja rõõmustada meid!"

Juubilari õnnitlema tulnud Eesti Teatriliidu esimees Gert Raudsep tõstis esile Sallo erakordset loomingulist järjepidevust: "Neid ei ole Eestis ega maailma mastaabis väga palju, kes on olnud 60 aasta jooksul sellises hämmastavas tippvormis."

Televaatajate ja -töötajate nimel õnnitlesid Helgi Sallot rahvusringhäälingu elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi ja teleprodutsent ning sarja "Õnne 13" tootja Raivo Suviste. "Kui Eri Klas mulle intervjuus ütles, et Helgi Sallo on tema suurim muusikaline avastus, siis arvan, et Raivo Suviste võib telemaastiku puhul väita sama. Oleme Helgile tohutult tänulikud," sõnas Karmel Killandi.  

Killandil oli elamussaadete nimel Sallole ka üllatav kingitus. "Et Helgi ei peaks kogu aeg ühel ja samal Õnne tänaval käima, otsisime Mornale võimaliku sõpruslinna. Selleks on vana ja väärikas Stockholm, kus Bromma linnaosas on lühike tupiktänav Õnne. Nii tunduski ainuõige mõte Helgi seda muu hulgas avastama saata." Karmel Killandi sõnul saab Helgi Sallo valida, kas kutsub Stockholmi reisile kaasa "Õnne 13" tegelase Alma sõbranna Laine või uue peigmehe, Raivo Suviste või eelistab kevadet nautida päris oma perega. 

Juubilari oli Estonias õnnitlemas ka Vahur Kersna, kes sünnipäevakõnes tõdes, et ei oleks ka kõige muinasjutulisemas unenäos osanud aimata, et teeb kunagi juubeliintervjuu Helgi Salloga. Viis aastat tagasi tehtud persoonisaate "Helgi Sallo. Jumala puudutus" kohta ütles Kersna, et see jääb tema parimaks intervjuuks, millele juubilar vastas samaga.

Helgi Sallo on olnud Estonia teatriga seotud juba enam kui 60 aastat. Praegu aitab ta näitejuhina kolleegidel rolle kujundada ning rõhutab, et laval ei piisa üksnes sõnade ütlemisest – artist peab mõtlema, mida ja miks ta räägib. Tema Estonias tehtud rollide hulka kuulub pikk rida muusikateatri klassikasse kuuluvaid osatäitmisi. Hetkel astub ta rahvusooperis lavale Mrs Pearce'ina Frederick Loewe' muusikalis "Minu veetlev leedi", mis on teatri repertuaaris püsinud alates 2008. aastast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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