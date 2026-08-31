Pildid: Rahvusooper Estonia avas 121. hooaja kontserdi ja laadaga

Rahvusooper Estonia avas 30. augustil uue hooaja teatrilaada ning tasuta kontserdiga "Estonia 120", mida konfereerivad ooperisolist René Soom ja balletijuht Linnar Looris.

Kolmeosalise gala vaheaegadel olid avatud balleti- ja ooperialad. Valges saalis tutvustati prantsuse lavastaja Vincent Boussard hooaja esimest uuslavastust, Verdi ooperit "Othello" ning pärast seda oli võimalus kuulata arhivaar Jaak Jõekalda vestlust Estonia sõbra tiitli värske laureaadiga.

Sinises saalis toimusid balletijuht Linnar Loorise juhtimise näidistreening ja intervjuud Eesti Rahvusballeti uute tantsijatega ning esinesid Tallinna Muusika- ja Balletikooli õpilased.

Estonia restoranis tutvustasid koreograaf Helen Veidebaum ja helilooja Kaspar Jancis oma uut balletti "Kapten Morten lollide laeval". Lavastaja Marta Aliide Jakovski (Tallinna Linnateater) ja lavastuskunstnik Lilja Blumenfeld aga rääkisid lähemalt Humperdincki ooperi "Hans ja Grete" lavale jõudmisest.

Teatrilaadal olid müügil kostüümid armastatud lavastustest, nt ballettidest "Tuhkatriinu", "Kolm musketäri", "Romeo ja Julia" ning ooperitest "Tuhkatriinu", "Buratino", "Boheem". Eraldi olid müügil kostüümid, mida on kandnud tuntud ja armastatud artistid Voldemar Kuslap, Helgi Sallo, Kalju Saareke, Ain Anger ja paljud teised.