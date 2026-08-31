X!

Pildid: Rahvusooper Estonia avas 121. hooaja kontserdi ja laadaga

Teater
Rahvusooper Estonia avab 120. hooaja kontserdi ja traditsioonilise laadaga
Vaata galeriid
41 pilti
Teater

Rahvusooper Estonia avas 30. augustil uue hooaja teatrilaada ning tasuta kontserdiga "Estonia 120", mida konfereerivad ooperisolist René Soom ja balletijuht Linnar Looris.

Kolmeosalise gala vaheaegadel olid avatud balleti- ja ooperialad. Valges saalis tutvustati prantsuse lavastaja Vincent Boussard hooaja esimest uuslavastust, Verdi ooperit "Othello" ning pärast seda oli võimalus kuulata arhivaar Jaak Jõekalda vestlust Estonia sõbra tiitli värske laureaadiga.

Sinises saalis toimusid balletijuht Linnar Loorise juhtimise näidistreening ja intervjuud Eesti Rahvusballeti uute tantsijatega ning esinesid Tallinna Muusika- ja Balletikooli õpilased.

Estonia restoranis tutvustasid koreograaf Helen Veidebaum ja helilooja Kaspar Jancis oma uut balletti "Kapten Morten lollide laeval". Lavastaja Marta Aliide Jakovski (Tallinna Linnateater) ja lavastuskunstnik Lilja Blumenfeld aga rääkisid lähemalt Humperdincki ooperi "Hans ja Grete" lavale jõudmisest.  

Teatrilaadal olid müügil kostüümid armastatud lavastustest, nt ballettidest "Tuhkatriinu", "Kolm musketäri", "Romeo ja Julia" ning ooperitest "Tuhkatriinu", "Buratino", "Boheem". Eraldi olid müügil kostüümid, mida on kandnud tuntud ja armastatud artistid Voldemar Kuslap, Helgi Sallo, Kalju Saareke, Ain Anger ja paljud teised.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:22

Sõpruse muusikafilmide sarjas jõuab vaatajate ette Talking Headsi kontsertfilm

15:37

Nolani "Odüsseia" ületas Eestis 100 000 kinokülastuse piiri

15:08

Rakvere produtsent ja räppar Masta Robusta avaldas uue albumi

14:55

Viljandi nukuteatrit hakkab pidama teater Temufi

14:34

Pildid: Kogo galeriis avati hiljutise Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus

14:28

Arvustus. Viimane flöödiviis Viljandi vanas haiglas

13:32

Lisanna Laansalu: kaotatud inimesed, vaesem tulevik

13:12

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

12:37

Keeleminutid. ÜS ja ÕS

11:39

Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse idapiiri käsitlev fotonäitus

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.08

Uus on Rara ja ka raamatukogu kontseptsioon. Intervjuu Martin Ööveliga

13:12

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

30.08

Lavakast lavale | Alex Paul Pukk

28.08

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

30.08

Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis avati Kaido Ole näitus "Krt"

27.08

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

29.08

Eneken Laanes ja Joonas Hellerma: raamatukogu uksed ootavad avamist

29.08

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

30.08

Johanna Ross: AI ja teadusartikli kujuga objektid

30.08

Kultuuriportaal soovitab: tragikoomiline põnevik "Blackberry" Jupiteris

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo