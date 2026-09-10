Galerii: loodusmuuseumis avati traditsiooniline seenenäitus

Neljapäeval avati Eesti Loodusmuuseumis 64. traditsiooniline seenenäitus. Tegemist on loodusmuuseumi viimase näitusega ajaloolises majas enne Noblessnerisse kolimist.

Näituse ajal saab muuseumi hoovis näha erinevaid Eesti seeneliike – nii söödavaid, mittesöödavaid kui ka mürgiseid.

Kõigile seeni puudutavatele küsimustele aitavad näitusel vastused leida muuseumi eksperdid ja konsultandid. Eesti Loodusmuuseumi seenenäitus on Eesti pikima traditsiooniga muuseuminäitus ja ühe pikema traditsiooniga seenenäitus maailmas.

Tegemist on ühtlasi viimase näitusega, mis avatakse Eesti Loodusmuuseumi ajaloolises muuseumimajas, kus muuseum tegutseb veel 31. oktoobrini. Seejärel asutakse kolima uude hoonesse Noblessnerisse.