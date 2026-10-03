Galerii: Piret-Eve Kändleri näitus Hop galeriis kutsub keraamikat uue pilguga vaatama

Näituse keskmes on mõte, et ilu ja väärtus ei peitu traditsioonilistes täiuslikkuse ideaalides. Väljapandud töödel näeb ootamatult voolama pääsenud glasuuritilku ja eksperimentaalseid tehnikaid – detaile, mida tavapäraselt võiks veaks pidada.

Kändler pakub neile aga teise tõlgenduse. Tama jaok muudab iga ebatäiuslikkus ja eripära teose unikaalseks ning annab sellele emotsionaalse ja visuaalse väärtuse, mida masinlik laitmatus saavutada ei suuda. Näitus julgustab külastajaid mõtlema omaenda arusaamade üle täiuslikkusest ja ilust.

Piret-Eve Kändler on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasi ja keraamika osakonna magistrikraadiga ning täiendanud end ka Helsingi Tööstuskunstide Ülikoolis klaasi ja keraamika erialal. Tema töid on eksponeeritud arvukatel rahvusvahelistel näitustel. Galeriis Hop on ta oma loomingut näidanud ka varem näitustel "Tsirkus" (2014) ja "365" (2019).

Näitus jääb avatuks 1. novembrini.