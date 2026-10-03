Mait Agu nimelise preemia pälvisid Aare Rander, Sofia Martila ja Karin Aarelaid

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) koreograafia õppekava andis 2. oktoobril välja Mait Agu nimelised tantsupreemiad, mille pälvisid kaasaegse tantsukunsti edendaja Aare Rander ning värsked vilistlased Sofia Martila ja Karin Aarelaid.

"Mait Agu, kelle sünnist möödus tänavu 75 aastat, oli Eesti tantsukõrghariduse kujundaja ja eestvedaja. Tema jaoks oli oluline märgata andekaid noori ning luua neile tingimused, kus nad saaksid ennast proovile panna ja omanäoliseks kunstnikuks kasvada," ütles BFM-i koreograafia õppekavade juht Oksana Tralla-Anger.

Mait Agu nimelise preemiaga tunnustatakse nii pikaajalisi valdkonda panustajaid kui ka värskeid tulijad. Preemia loob põlvkondade vahelisi sildu ja tugevdab Eesti tantsukogukonda.

"Ka tänapäeval loome tudengitele juba õpingute jooksul võimalusi erinevates professionaalsetes suundades tegutsemiseks, aidates neil kujundada oma kunstilist käekirja, mitmekesistada erialast pagasit ning luua kontakte Eestis ja välismaal," lisas ta.

Aare Rander on hinnatud ja tunnustatud tantsija, koreograaf ja tantsuõpetaja, kes töötab Eestis ja Soomes. Ta on endine Mait Agu õpilane ning Tallinna Ülikooliga seob teda veel aastatepikkune koostöö eelkõige džäss- ja moderntantsu õpetajana. Viimastel aastatel on Rander paistnud silma ka isikupärase ja põhjaliku tantsust kirjutajana, avades ja mõtestades tantsuvaldkonda oma selgelt äratuntavast vaatenurgast.

Sofia Martila on tantsukunstnik, kes lõpetas BFM-i koreograafia õppekava 2026. aasta kevadel. Ta on silma paistnud selge autoripositsiooni ja kunstilise visiooniga nii pärimus-, tänava- kui ka kaasaegse tantsu valdkonnas. Tema tants "Sirutagem käed" pälvis IV Eesti naiste tantsupeo naistetantsude konkursil naisrühmade kategoorias teise preemia. Martila bakalaureuse lõputöö "Sюda" etendus Kanuti Gildi Saalis, Tallinn Fringe Festivalil ja Eesti kaasaegse etenduskunsti esitlusfestivalil. Martila Spirit töötab Studios whacking'u õpetajana ning tegutseb vabakutselise tantsukunstnikuna.

Karin Aarelaid on tantsukunstnik, kes lõpetas BFM-i koreograafia õppekava 2026. aasta kevadel. Ta on silma paistnud tugeva tööeetika, erialase uudishimu ja aktiivse enesearendamisega. Aarelaid osaleb tantsijana Júlia Vavra lavastuses "Tähelepanuvõrk" Sõltumatu Tantsu Laval. Samal laval jõuab novembris taas publiku ette ka tema bakalaureuse lõpulavastus "Tantsu-usku". Praegu täiendab Aarelaid enda professionaalseid oskusi ALP Dance programmis Brüsselis.

Mait Agu nimeline preemia loodi Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnas 1999. aastal, et toetada andekaid tudengeid, tantsuloojaid ja -tegijaid. Preemia antakse üliõpilasele, vilistlasele või loomingulisele kollektiivile, kes on silma paistnud loomingulise või teoreetilise tööga, olnud edukas ja aktiivne õppetöös ning võtnud osa erinevatest tantsualastest projektidest.

Preemiad jagati välja 2. oktoobril koreograafia vilistlaste kokkutulekul, mis tõi kokku Eesti tantsuvaldkonna arendajad erinevatest põlvkondadest. Vilistlasõhtu oli osa BFM-i tantsufestivalist Korfest, millega tähistati tänavu koreograafia õppe 50. aastapäeva. Festivali raames etendusid Mait Agu saalis mitmed värskete vilistlaste lavastused ja vestlusringid, külastada sai fotonäitust, avatud tunde, meistriklasse ja tantsufilmide õhtut. Festival kestab 14. oktoobrini.