Disainiauhindade galal tunnustati Eesti parimaid disaintooteid

Tunnustuse pälvisid Stella Runneli ja Henna Hintsaneni tsellulooskiust kandekott, Eneli Siimoni iste Koma ning Balteco disainimeeskonna aurugeneraator Steambot. Bruno elutööauhinnaga tunnustati disainerit ja moeloojat Ivo Nikkolot.

"2026. aasta Bruno võitjad tõestavad, et parim jätkusuutlik disain sünnib siis, kui innovatsioon, kasutajasõbralikkus ja kvaliteet kohtuvad. Tugev tootedisain ei piirdu hea idee või efektse vormiga, vaid oluline on tervik, kus materjalivalik, funktsionaalsus, vastupidavus ja kasutajakogemus toetavad üksteist," ütles Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova.

"Tänavuste võidutööde puhul on eriti rõõmustav näha, kuidas kestlikkust ei ole käsitletud eraldiseisva eesmärgina, vaid loomuliku osana läbimõeldud ja kvaliteetsest disainist. Just sellised lahendused näitavad, kuhu kaasaegne Eesti tootedisain võiks edasi liikuda," lausus ta.

Elustiilitoote disaini kategoorias võitis Stella Runneli ja Henna Hintsaneni loodud tsellulooskiust kandekott. Žürii tõi esile koti materjalikasutuse ja konstruktsiooni, mis võimaldab materjali kasutada tõhusalt. Disainer Stella Runneli sõnul on tegemist esimese täielikult veganalternatiiviga Stella Soomlaisi kaubamärgi valikus. Kott on kavandatud ühest materjalilehest, et vähendada tootmisel tekkivaid jääke.

Tsellulooskiust kandekott Autor/allikas: Stella Soomlais

Elukeskkondliku disaini kategoorias pälvis auhinna Eneli Siimoni iste "Koma". Žürii hinnangul võimaldab selle vorm kasutada istet eri asendites ja erineval viisil. Siimoni sõnul lähtus ta toote loomisel muu hulgas ruumikasutusest ja ringmajanduse põhimõtetest. Koma valmistamisel kasutatakse teisese tööstusliku kõrvalvoo materjale.

"Koma" toolid Autor/allikas: Mihkel Paide

Insenertehnilise tootedisaini kategooria võitis Balteco disainimeeskonna loodud aurugeneraator Steambot, mille autorid on Harri Ehrlich ja Andres Uuetoa. Žürii tõstis esile seadme minimalistlikku vormi ja selle sobitumist erinevatesse ruumidesse. Steambot on mõeldud koduseks kasutamiseks ning paigaldatakse dušinurga seinale. Seadet saab juhtida nutitelefonist, sealhulgas seadistada temperatuuri ja kasutusaega. Tootesse on integreeritud ka valgustus ning seda saab ühendada erimõõduliste duši- ja aurusaunalahendustega.

Steambot aurugeneraator Autor/allikas: Steambot

Bruno auhindade võitjad valis rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid Luke Pearson Suurbritanniast, Jaume Domenech Saksamaalt, Terry McStea Suurbritanniast, Isabelle Vérilhac Prantsusmaalt ja Margot Vaaderpass Eestist. Konkursile esitati kokku 67 tööd.

Bruno elutööauhinna pälvis Ivo Nikkolo. Nikkolo alustas tegevust Eesti moedisainerina 1980. aastatel ning asutas 1990. aastate alguses oma ettevõtte. 1994. aastal loodud Ivo Nikkolo kaubamärk oli üks Eesti esimesi isikupärase autorikäekirjaga disainibrände.

"Ivo Nikkolo pühendumus, julgus ja visioon on jätnud püsiva jälje Eesti ja rahvusvahelisele disainimaastikule, olles inspiratsiooniks nii kolleegidele kui ka nooremale põlvkonnale," kommenteeris Ilona Gurjanova.

Tunnustava äramärkimise said veel nahkkotid "Sole-mate" (Anna Chirkova) ja ehteseeria "Sunlit" (Kairi Lentsius), vaikuseruum "Silen Space Gen 2" (Endrus Arge, Erik Silas, Martin Pärn, Sven Sõrmus, Janno Nõu, Pent Talvet, Kaspar Torn, Edina Dufola-Pärn), "Hula" pöörlevate istmete seeria (Pent Talvet), piima- ja hapukoorepaki hoidikud (Kaur Peri), naturaalne pakendimaterjal raiku (Tõnis Jalakas) ja kellade ja lauavalgustite seeria "Sosin" (Mirjam ja Markus Pärnamets).

Bruno publikuhääletuse võitjaks osutus modulaarne kantav nähtavussüsteem "Urban Pedestrian", mille autor on Karen Milistver.

Eesti disainiauhindade gala korraldasid Eesti Disainikeskus, Eesti Disainerite Liit, Eesti Kunstiakadeemia, EDK ekspertkogu ja teenusmajanduse koda. Bruno nominentidega saab tutvuda Disainiöö festivalialal Põhjala tehases kuni nädala lõpuni.