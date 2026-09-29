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Tänavune disaininädal on taas väga esemerohke

Kunst
Foto: Sander Hallaste
Kunst

Kahekümne esimese Disainiöö teema on "Tootedisaini tulevik". Põhjala tehases toimuv suur rahvusvaheline disainifestival kestab pühapäevani, kavas on lisaks töötubadele, installatsioonidele ja näitustele ka rahvusvaheline disainikonverents ning välja antakse järjekordsed Eesti disainiauhinnad.

Erinevalt viimastest aastatest on seekordne disaininädal taas väga esemerohke, ütles Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova.

"Alati ei ole esemerohke, me oleme väga palju puudutanud teemasid, mis ei ole füüsiliste esemete kesksed. See aasta on, selle aasta teema on tootedisaini tulevik. Oleme tagasi basic'u juures, räägime põhimõistetes, missugused on tooted ja mis nendest hakkab saama, arvestades missugune kiire tehnoloogia areng on, AI-st rääkimata, keskkonna surve, palju on muutunud disainerite jaoks, toodete tegemise viisid," ütles Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova.

Eesti tootedisainiauhinna Bruno 2026 näitus toob publiku ette värske ja silmapaistva Eesti tootedisaini, mille seast rahvusvaheline žürii valib välja parimad tööd elustiili, elukeskkondliku ja insenertehnilise disaini kategoorias

"Nii nagu mitmel pool mujal, on siin märksõnaks jätkusuutlikkus. See on suur teema. Aga ka AI ja seda igas mõttes, ka disainis. See on nii hea, kui ka mitte nii hea. Paljud inimesed on otsimas oma teed läbi selle komplitseeritud ala, ja nii oli meil väga keeruline valida välja võitja, sest nad kõik on fantastilised," ütles žürii liige Terry McStea.

Disainer Stella Soomlais, kelle brändi tuntakse eelkõige kvaliteetsete nahkesemete kaudu, on esimest korda toonud välja tsellulooskiust kandekoti.

"See kehaosa on tselluloosikiust, mis tähendab, et see on väga kerge ja teiseks on see vegan. Meie stuudiole, kes me tavaliselt teeme nahast, on väga uudne, seda on võimalik pesta. Tselluloos tuleb poognana ja mul on võimalik nullkuluga see materjal ära kasutada. Ühest poognast saab koti ja ühe tasku ja kogu materjal on ära kasutatud," ütles Soomlais.

Põhjala tehasesse on jõudnud ka rahvusvaheline näitus "Well Made – what it means today", kus on väljas 50 objekti, mida inimesed Londonis, Taanis ja Eestis on pidanud hea disaini parimateks näideteks ja mis teevad meie igapäeva elu lihtsamaks.

XXI Disainiöö toimub 4. oktoobrini Tallinnas, Põhjala tehases.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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