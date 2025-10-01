Disainiöö moeetendus tutvustas kolme ambitsioonikat moebrändi

Tallinnas, Krulli kvartalis jätkuvad Disainiöö sündmused. Täna jõudis publiku ette eesti rõivadisainile pühendatud etendus "DOM – Disain on moes", kus oma kollektsioone tutvustasid kolm ambitsioonikat moebrändi B.MOR, Franz Raver ja Lentsius.

DOM-il tutvustasid oma kollektsioone kolm ambitsioonikat moebrändi: B.MOR, Franz Raver ja Lentsius, kelle loomingus on olulisel kohal keskkonnateadlikkus, jätkusuutlikkus ja kandmismugavus.

"Need on suurema ettevõtluspotentsiaaliga, teevad küll eksperimentaali, aga eesmärk on jõuda ettevõtluse ja ekspordini. Nad käsitlevad rõivaloomingut erineval moel, võib-olla mitte nii väga trendist johtuvalt, kas parasjagu on moes täpp, triip, lühike püks või pikk seelik, aga neil on igaühel enda ülesanne, mida nad nende rõivastega lahendavad," ütles DOM etenduse loovjuht Piret Mägi.

Mägi lisas, et tavalisest moešõust erinebki tänane etendus just neisse kätketud lugude poolest.

"Bränd B.MOR käsitleb oma perekonna ettevõtte jääkkaupu. Neil oli rõivabränd või rõivapood, mis läks pandeemiaga kinni, peale 30 aastat tegevust oli seal kastide viisi kaupa, mis jäid ootama uut tulemist, kuni peretütar võttis need riided kastidest välja, mõne puhul asendas isegi pudedad ja haisvad niidid, et anda neile uus väärtus, uus hingamine ja teha modernne rõivaese," ütles Mägi.