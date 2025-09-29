Alanud Disainiöö tõstab enam kui saja sündmusega fookusesse kaasava disaini

Esmaspäevast 5. oktoobrini kestva 20. Disainiöö festivali moto on "Disain kõigile". Lisaks arvukatele näitustele pakub festival moe- ja disainietendusi, maha peetakse rahvusvaheline disainikonverents, toimuvad meistriklassid, töötoad ja arutelud.

Pühapäevani kestva Disainiöö festivali programmis on üle saja erineva sündmuse. Tänavu on tähelepanu kaasaval disainil, mis arvestab erinevate inimeste vajaduste, kogemuste ja taustadega.

"Räägime sellest, kuidas disainida tooteid ja teenuseid kaasates kõiki kasutajagruppe. Mitte ainult ilusaid terveid noori, vaid ka vanemaid, rasedaid, vaegkuuljaid, koeri-kasse jne," sõnas Disainiöö festivali tegevjuht Kirke Tatar.

Festivali avalöögi annab esmaspäeval kell kaheksa algav Reet Ausi avaetendus "Kaasatus on tegu", kus näeb laval Viljandi kultuuriakadeemia 16. lennu tudengeid.

"Selle lavastuse väga suur osa on hoopis muusika ja artisti sõnum. Päär Pärenson on see, kellega me seda lavastust koos teeme. Teema, mis tänavu Disainiööl on, on ka minule südamelähedane – ehk siis mõelda kõigi peale, mitte ainult disaini tarbija, vaid iga inimese peale, kes plaanedil Maa on," lausus Aus.

Lisaks näitusetele Krulli kvartalis toimub festivalil ka rahvusvaheline disainikonverents, disainioksjon, moeetendused, meistriklassid ja muusikaüritused.