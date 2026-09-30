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Kristjan Hallik: sümfooniaorkester on üks lääne kultuuriruumi tippsaavutustest

Muusika
Foto: Piia Ruber
Muusika

Kinos Artis näidatakse Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) 100. hooaja puhul dokumentaale ning videosalvestisi, kus ERSO-l on olnud mängida oluline roll.

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester tähistab oma 100. hooaega rikkaliku kontserdiprogrammiga. Äsja saabus orkester edukalt turneelt Lõuna-Koreasse. Kinos Artis näidatakse aga seitsmel järjestikusel neljapäeval muusikadokumentaale ning tele- ja videosalvestisi, milles ERSO-l on kaalukas roll.

Kava algas ETV neljaosalise dokumentaalsarjaga "Kolmveerandsajand ERSO-ga", seejärel jõuab vaatajateni dokumentaalfilm "Neeme Järvi. Muusika üle kõige".

Dokumentaalfilmid "Mahleri Titaan" ja "Rändselli laulud" vaatlevad aga maailmakuulsa helilooja Gustav Mahleri loome teekonda. Kava lõppeb Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastuste "Pööriöö" ja "Macbeth" videosalvestistega. Iga seansi eel kõlab lühike sissejuhatus filmi ja selle tausta kohta.

"Kui me ERSO saja aasta kokkuvõtteid tegime, et juubeliaastaks valmistuda, siis tuli välja, et ERSO ei ole mitte ainult iga reedene kontsertorkester.
Vaid oleme aastate jooksul olnud tele-eetris, meist on tehtud filme ja nii edasi," rääkis ERSO direktor Kristjan Hallik.

"Sealt tuligi mõte, et üks filmifestival kuluks ära," märkis Hallik ning lisas, et orkestrit nähes kaamera haarata pole sugugi üllatav. "Kui me räägime lääne kultuuri saavutustest, siis võib ju julgelt öelda, et sümfooniaorkester on kindlasti lääne kultuuriruumi üks tippsaavutustest," tõdes Hallik. "Filmifestival annab natukene teised mõõtmed juurde."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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