Kontserttuuri päevik | ERSO jättis Lõuna-Korea publikule oma muusikatunnetusega sügava mulje

Turnee kulmineerus 22. septembril Lõuna-Korea tähtsaimas kontserdisaalis – pealinna Seouli kunstide keskuses Arts Center. Selle keskuse rajamine oli suursündmus, seotud riigi moderniseerumisega. Üle 2000-kohaline saal oli täis, publik kuulas süvenenult, võttis vaimustusega vastu kava algusloo, Tõnu Kõrvitsa "Hümnid virmalistele" ning seejärel Schumanni klaverikontserdi, kus soleeris kohalik staarpianist Yekwon Sunwoo.

Koostööst meie orkestri ja dirigendiga ütles Korea pianist, et neil on olnud suurepärane aeg koos. "Maestro Olari Elts on väga aktiivne, entusiastlik ja kirglik. Samal ajal on ta väga tundlik ja tähelepanelik. Solistile on sellised dirigendid ja orkestrimuusikud suur vedamine, sest see annab meile teoses rohkem vabadust hingata, laval spontaanselt luua."

ERSO Seouli kunsti keskuses Arts Center Autor/allikas: Rowan Lee

Kava teises pooles esitas ERSO Olari Eltsi juhatusel Beethoveni 5. sümfoonia: intensiivselt, süvakihte kompavalt ja lõpuosas virtuoosse täpsusega. Publiku aplausile vastates andis ERSO Olari Eltsi juhatusel kaks lisapala: Schumanni "Abendlied", kus imeliselt soleeris orkestri kontsertmeister Triin Ruubel, ning teiseks Tubina "Setu tantsu" tsüklist "Süit Eesti tantsuviisidest". Publik võttis aplauside ja naerupahvakutega vastu Olari Eltsi sissejuhatused lisapaladele. Enne Tubinat lausus ta: "Me oleme siia kaugelt tulnud ja ei saa käest lasta võimalust mängida teile veel pisut eesti muusikat."

Peadirigent Olari Elts tõstis olulisena esile, et ERSO kutsuti Lõuna-Korea turneele just esitama muusikaloo ikoonilist teost – Beethoveni 5. sümfooniat. "See, et me ei mänginud Sibeliust – nagu põhjamaiselt orkestrilt standardselt ehk oodatakse –, vaid meil paluti tulla siia ühte Aasia muusikalisse pealinna mängima Beethoveni 5. sümfooniat, on tunnustus Eesti interpretatsioonikunstile." ERSO direktor Kristjan Hallik tõstis esile võimaluse kavva võtta Eesti heliteos – Tõnu Kõrvitsa "Hümnid virmalistele". Korraldajad valisid selle ise välja Eesti poolt saadetud näidete hulgast.

Turnee oli eriline ka ERSO-s juba 12 aastat mängivale Lõuna-Korea klarneti kontsertmeistrile Soo-Young Lee'le. Tema sõnul kasvas ta üles sama Seouli peakontserdimaja Arts Center'iga. Nüüd esines ta siin ja ta vanemad said teda kuulata samal ikoonilisel laval oma koduorkestriga.

ERSO Seouli kunsti keskuses Arts Center Autor/allikas: Rowan Lee

Saada valituks esinema Lõuna-Korea kontserdilavadele on praegu väga prestiižne ja seda võimalust ei avane mitte igaühele. Siin käivad regulaarselt kõik maailma tipporkestrid. Hiiglaslik Aasia muusikaturg on praegu Kesk-Euroopa kõrval üks kõige ihaldatum kontserdipiirkond – seda enam, et Ameerika muusikaelus on pigem keerulised ajad.

Kui orkester esines nüüd sellistes ülimalt kvaliteetsetes kontserdisaalides, ei saanud peadirigent Elts ega orkestri direktor Kristjan Hallik jätta meenutamata meie kodust olukorda ja sama tasemega kontserdimaja puudumist. "Orkestri kvaliteedile mõjuvad sellised turneed väga hästi ja sellised saalid suurepärase akustikaga annavad orkestrile täiesti uue dimensiooni. Peab ütlema, et meie lähikonnas on praegu uute kontserdimajade ja saalide ehituse buum: Poolas on viimase paarikümne aasta jooksul ehitatud mitu kontserdimaja ja praegu käib Varssavis uue maja ehitus. Vilniuses valmib uus saal, Riias algab uue kontserdimaja ehitus. Soomes Turus avatakse kahe kuu pärast uus kontserdisaal "Fuuga"," sõnas Kristjan Hallik.

ERSO Seouli kunsti keskuses Arts Center Autor/allikas: Rowan Lee

Peadirigent Olari Elts rõhutas, et tuur oli suurepärane, aga Eestis peame elama hoopis teistes tingimustes ja tegelikult ei ole see orkestrile lihtne. "Kuigi siin on meie kodune Estonia kontserdisaal, ei kuule siin orkestrit kunagi nii, nagu ta kõlada võiks. Omamoodi kangelastegu, et saame siin selliste tulemusteni jõuda ja tunnustavat kriitikat välismaal. Kuid on siiski kahju, et publik ei kuule kõlapilti ja orkestrit kõigi oma oskustega nii, nagu see väga heas saalis võimalik on."