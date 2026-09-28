Galerii: Tartus toimus kolmas illustratsioonifestival

Festivali programmis toimus 17 töötuba, 9 ettekannet ja 2 näitust. Festivali esimene päev keskendus eelkõige töötubadele, ettekannetele ja aruteludele, pakkudes osalejatele võimalusi nii uute tehnikate katsetamiseks kui ka illustratsioonivaldkonna praktikute kogemustest õppimiseks.

Teisel päeval täitus Armastuse saal illustraatorite turu meluga – oma loomingut pakkusid 34 illustraatorit Baltikumist, Soomest ja Saksamaalt.

Festivalil pälvis tähelepanu Eestis elava briti illustraatori Ryan Chapmani ettekanne, kus ta jagas humoorikaid seiku ja olulisi õppetunde oma loomingulisest karjäärist. Palju huvi pakkusid ka Soome illustraatori ja mustridisaineri Lotta Maija ettekanne ja töötuba

"Soomes Illustratsioonifestivali taolist üritust ei leidu, mistõttu olen nii tänulik ja rõõmus, et saan niivõrd eri taustaga illustraatoritega festivali raames tutvuda," sõnas Lotta Maija.

Üheks populaarsemaks töötoaks kujunes Ungari päritolu ja Tartus elava graafilise disaineri Regina Vitányi juhendatud töötuba, kus osalejad lõid Annelinnast inspireeritud paneelmajakollaaže, lisasid neile karaktereid ning mõtlesid töödele juurde narratiive.

"Meile oli oluline, et festival ei oleks ainult koht, kus illustratsiooni vaadata ja osta, vaid ka koht, kus inimesed saavad ise proovida, arutada, küsida ja teiste loojatega kohtuda. Kahe päeva jooksul oli näha, kui palju erinevaid lähenemisi ja tehnikaid illustratsioonivaldkonnas kasutatakse ning kui palju on loojatel üksteiselt õppida. Eriti rõõmustab meid see, et turul ja töötubades said end nähtavaks teha ka nooremad illustraatorid ning luua uusi kontakte nii publiku kui ka teiste valdkonna tegijatega," sõnasid korraldaja, illustraatorid ja disainerid Liina Lember ja Helena Pass.