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Illustratsioonifestivali korraldaja: üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga

Kunst
Foto: Kerttu Kruusla
Kunst

Tartu Aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm.

Tartu illustratsioonifestival koondab disainereid ja illustraatoreid nii professionaalsel kui ka harrastustasemel. Kaasa saab lüüa töötubades ja kuulata ettekandeid raamatukujunduse suundadest. Ülevaate raamatuillustratsiooni suundadest annab näitus "Helge mälestus".

Korraldaja Liina Lember ütles, et ka illustratsioonimaailmas hinnatakse üha enam käsitööd.

"Seda, mis on käsitsi tehtud ja kus saab illustraatorit oma töö taga näha, tahetakse rohkem näha. Just see vastuliikumine AI-le, et sa näed, mis protsess on selle töö taga olnud, seda tahetakse rohkem näha," lausus ta.

"Meie illustratsiooniturul ja festivalil saabki nende tegijatega kokku saada ja neilt küsida, kuidas sa jõudsid sinna, kus sa oled olnud, ja mis see protsess seal taga on olnud. Aga samuti on digitaalsel illustratsioonil alati nõudlust, nii et see maailm on muutuv ja jääbki muutuma," märkis Lember.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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