Tartu illustratsioonifestival toob ülikoolilinna loojad üle Euroopa

25.–26. septembril toimub Tartus Aparaaditehases kolmandat korda Tartu illustratsioonifestival, mis toob kahe päeva jooksul kokku illustratsiooni, disaini ja visuaalse kunsti professionaalid ning huvilised Eestist ja mujalt Euroopast. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm.

Tartu illustratsioonifestivali (TIF) selleaastane programm pakub võimalust kuulata, katsetada ja kaasa lüüa. Festivali külaliste seas on tunnustatud soome mustridisainer Lotta Maija, briti illustraator ja disainer Ryan Chapman, sloveenia raamatuillustraator Damijan Stepančič, Eesti loovjuht ja disainer Helene Vetik ning paljud teised loojad.

Kahepäevases programmis toimuvad praktilised töötoad, ettekanded ja paneelarutelu, lisaks saab külastada rahvusvahelist näitust ning illustraatorite turgu. Külastajad saavad näiteks proovida siiditrükis lauamängu loomist, osaleda kirjanike ja illustraatorite kiirkohtumisel, joonistada koeri või katsetada Annelinnast inspireeritud kollaažikunsti.

"Mängulisus annab meile võimaluse liikuda tuttavatest lahendustest kaugemale ja vaadata illustratsiooni uue nurga alt. TIF 2026 kutsub eksperimenteerima materjalide, tehnikate ja ideedega ning leidma ootamatuid seoseid," kirjeldasid korraldajad Helena Pass ja Liina Lember tänavuse festivali fookuse lähtekohta.

"TIF on kohtumispaik kõigile, keda paelub visuaalne jutustamine, loov eksperimenteerimine ja illustratsioonikultuur. Tahame luua keskkonna, kus professionaal saab uusi ideid, tudeng leiab inspiratsiooni, harrastaja saab midagi oma kätega järele proovida ja lihtsalt uudishimulik külastaja avastab illustratsiooni uusi külgi," lisasid ta.

Festivali programmi laiendab rahvusvaheline näitus "Helge mälestus", mis toob kokku Eesti illustratsiooniklassika ja kaasaegsete autorite loomingu eri riikidest.

Näitus uurib piltide, mälu ja visuaalse jutustamise omavahelisi seoseid ning asetab illustratsiooni laiemasse kultuurilisse ja rahvusvahelisse konteksti.