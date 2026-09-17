Strandberg: kõikvõimast armastust otsitakse väga erinevatest kohtadest

Tragikomöödia "Joobnud" viib publiku öise linna erinevatele olengutele, kus tekivad nii filosoofilised kui ka argised arutelud. Koosviibimistelt ei puudu ka alkohol, mida tarbides saavad välja öeldud mõtted, mis muidu jääksid vaid enda teada.

"Kõiki tegelasi seob igatsus seletamatu armastuse järele, mida nad ei suuda oma elus sõnastada ja ka leida. Ja siis tol õhtul kui nad on joobnud, hakkavad nad neid asju sõnastama ja proovivad leida seda, mis on armastus. See, kuidas nad neid asju sõnastavad, ei oleks väga tõsiseltvõetav, kui need tegelased oleksid kained," rääkis näitleja Priit Strandberg.

"Need inimesed meie lavastuses on küll sellel õhtul joobnud, aga paljude põhjuste hulgas üks põhjus on see, et neile tundub, et kui nemad on kained, on ühiskond joobnud," rääkis lavastaja Tanel Jonas.

Nii püüavad tegelased lavastuses tegeleda igatsusega, et täita südames olevat tühimikku ja otsivad kõrgemat jõudu, millesse uskuda.

"Ma tõesti arvan, et igal inimesel on igatsus selle nähtamatu järele. Miks me muidu näeme, kuidas raamatute top viies on üks nõid Nastaja. See on ikkagi see, et nad üritavad leida vastuseid või igatsevad seda nähtamatut ja kõikvõimast armastust. Seda otsitakse väga erinevalt ja erinevatest kohtadest," lausus Strandberg.

2014. aastal Venemaalt põgenenud Ivan Võropajevi tekstid on Venemaal keelatud. Eestis on tema tekste seni mängitud enam kui kümnel korral

"Ivan Võropajev on suurepärane autor, kes suudab väga hästi sõnastada seda, mida meie praegune ühiskond läbi elab või läbi teeb: et kuidas me kõik selles mugavas elus, kus meil on palju aega, oleme mattunud oma töö ja esmaste instinktide tundmisele. Aga [samal ajal] oleme kaotanud kontakti millegagi, mis on ka oluline, mis on väga oluline," ütles Strandberg.