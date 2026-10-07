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Eesti keeles ilmusid Prantsuse vastupanuliikumise võtmetegelase Boris Vilde vanglapäevikud

Kirjandus
Boris Vilde
Boris Vilde "Vanglapäevikud ja -kirjad 1941-1942" Autor/allikas: Loomingu Raamatukogu
Kirjandus

Loomingu Raamatukogus ilmusid Boris Vilde vanglapäevikud ja -kirjad 1941. ja 1942. aastast, mille on koostanud Marek Tamm ja prantsuse keelest tõlkinud Triinu Tamm.

Boris Vilde (1908–1942) oli kirjanik, etnoloog ja üks Prantsuse vastupanuliikumise võtmetegelasi, kelle elutee kulges Venemaalt Eesti ja Saksamaa kaudu Pariisi ning lõppes hukkamisega Mont-Valérienil. 1941.–1942. aastal vanglas kirjutatud päevikus leidub arutlusi filosoofiast, religioonist ja keelest, mõtisklusi "minast" ja vabadusest, elust, surmast ja armastusest.

Vilde vanglapäevik ilmub trükis tervikuna esimest korda, tõlke aluseks on Prantsuse Rahvusraamatukogus säilitatav käsikiri. Päevikule on lisatud kõik teadaolevalt säilinud vanglakirjad abikaasa Irène'ile ja põrandaaluse vastupanulehe Résistance esimese numbri juhtkiri, mille autor oli suure tõenäosusega Vilde.

Väljaanne on varustatud Marek Tamme kommentaaride ning mahuka järelsõnaga, mis rekonstrueerib arhiiviallikate ja uuemate uurimuste toel Vilde seiklusliku elukäigu ning jälgib tema kujunemist ajalootegelasest mälutegelaseks.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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