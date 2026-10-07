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Eesti muusikaõpik pälvis Frankfurdi raamatumessil kõrge tunnustuse

Kirjandus
Eesti muusikaõpik võitis Euroopa õppematerjalide konkursil kuldauhinna.
Eesti muusikaõpik võitis Euroopa õppematerjalide konkursil kuldauhinna. Autor/allikas: Koolibri
Kirjandus

Koolibri kirjastuse 9. klassi muusikaõpetuse õpik "Muusikamaa radadel" võitis Frankfurdi raamatumessil Euroopa parimate õppematerjalide konkursil kolmanda vanusegrupi õpikute seas kuldse auhinna.

Euroopa õpikukirjastuste ühendus korraldab koostöös Frankfurdi raamatumessiga rahvusvahelist õppematerjalide võistlust alates 2009. aastast. Võistlusel Best European Learning Materials Awards vōivad osaleda kõik Euroopa õpikukirjastused, materjale hindab sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii.

Üheksandale klassile mõeldud õppekomplekti autorid on endine Tallinna ülikooli ja Eesti muusika- ja teatriakadeemia muusikadidaktika õppejõud, pikaajaline muusikaõpetaja Maia Muldma, muusika- ja teatriakadeemia lektor ja Keila gümnaasiumi muusikaõpetaja Kadi Härma ning pikaajaline Tallinna Järveotsa gümnaasiumi muusikaõpetaja Koidu Ilmjärv. 

Žürii tõstis esile muusikateooria ja -stiilide käsitlemist, lõimingut teiste õppeainetega, erinevaid tegevusi tundides (laulmine, musitseerimine, muusika kuulamine ja arutlemine), visuaalselt atraktiivset kujundust, lisaks teadmistele ka õpilaste kriitilise mõtlemise, loovuse ning sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamist.

Õpikus tutvustatakse filmimuusikat, džäss- ja rokkmuusika arengulugu, esmakordselt käsitletakse naisheliloojate loomingut. Õpilaste musitseerimist motiveerivad instrumentaalsed saated kitarril, ukulelel, kandlel ja rütmipillidel. 

Toimetaja: Karmen Rebane

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