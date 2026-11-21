Filmis "Kalju serval" õpib 16-aastane Ana katoliiklikus tütarlaste internaatkoolis, valmistudes andma nunnatõotust, kuni uus klassikaaslane kogu tema maailma pea peale pöörab.

"Meile avaldas muljet selle filmi kõigi komponentide – režii, stsenaariumi, näitlejatööde, operaatori- ja kunstnikutöö ning muusika – kõrge tase, mis kokku loovad hermeetilise, intensiivse, võimsa ja visuaalselt väljendusrikka universumi," resümeeris žürii, mille tööd juhtis stsenarist, kahekordne Oscari võitja Christopher Hampton.

Filmi peaosatäitja Bianca Buchelli sai ühtlasi parima naisnäitleja auhinna, mida žürii põhjendas järgmiselt: "Usk, iha ja kahtlus on loetavad isegi tema vaikimises. Ta ei mängi oma takistustega – ta elab neis, haruldase oskuse ja vaikse magnetismiga. Tema pilk muutub meie omaks: tema silmade kaudu peame ka meie otsustama, mis on õige ja mis vale."

Auhinnaga kaasneb 20 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn.

"Kalju serval" peaosatäitja Bianca Buchelli (vasakult), režissöör Enrica Pérez ja näitleja Renata Canales. Autor/allikas: Liis Reiman / PÖFF

"Kalju serval" on teine Lõuna-Ameerika film, mis on võitnud PÖFFi grand prix´ – esimene oli Kolumbia režissööri Rubén Mendoza "Uitav tüdruk", mis tunnistati parimaks 2018. aastal.

Parima režissööri auhind läks šveitslasele Frédéric Baillifile, kelle film "Hästi tehtud!" räägib sotsiaaltöötajatest, kes aitavad varjupaika taotlevatel pagulastel orienteeruda üha kafkalikumaks muutuvas bürokraatias.

Kaks auhinda – parima muusika ja kunstnikutöö eest – võitis Hispaania režissööri Patricia Ortega film "Caballé", mis jutustab ühe maailma suurima ooperilaulja Montserrat Caballé elust.

Kokku osales põhivõistlusprogrammis 12 filmi.

Debüütfilmide võistlusprogrammi parimaks kuulutas žürii Chabname Zariabi filmi "Kabuli kellukesed", mille peategelane Leila riskib 2021. aastal Talibani hõivatud Kabulis eluga, et võidelda ebaõigluse vastu. Leilat kehastab nimekas iraani näitleja Golshifteh Farahani.

Parima Balti filmi auhind läks juba mitmendat aastat järjest Leetu, Andrius Blaževičiuse filmile "Kuidas lahutada sõja ajal", mis esindab Leedut ka mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias. Parim Balti kaastootmisfilm on Leedus elava ukraina režissööri Rostislav Kirpičenko "Vesna", millele kirjutas muusika Sten Šeripov, visuaalefektid tegi Heiki Luts ja kaasprodutseeris Vitali Šeremetjev stuudiost Esse House.

Võistlusprogrammi "Kriitikute valikud" parim oli Bulgaaria režissööri Maya Vitkova-Kosevi "Ühe kuu jooksul", võistlusprogrammi "Põhjusega mässajad" parim USA režissööri Dylan Stephen Leversi "Pop Pop", Doc@PÖFF-i rahvusvahelise võistlusprogrammi parim Taani režissööri Kaspar Astrup Schröderi "Kaasas kantud sõda" ja Doc@PÖFF-i Balti võistlusprogrammi parim Pepe Andreu ja Rafa Molése "Halastus", mis on valminud Leedu kaastootmisel.

Publik valis lemmikuks Louis Paxtoni komöödia "Uustulnuk", milles kahe erakliku saareelaniku uksele koputab ühel heal päeval kutsumata külaline.

Kõiki võidufilme saab suurel ekraanil näha veel pühapäeval.

30. Pimedate Ööde filmifestivali auhinnad:

PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Christopher Hampton (esimees, Ühendkuningriik), David Stump (USA), Julie Billy (Prantsusmaa), Tiina Tauraite (Eesti) ja Myriam Sassine (Liibanon).

Parima filmi grand prix

"Kalju serval" (Peruu-Mehhiko-Šveits), režissöör Enrica Pérez, produtsendid Enid Campos, Martha Orozco ja Joel Jent

Parim režissöör

Frédéric Baillif "Hästi tehtud!" (Šveits)

Parim operaatoritöö

Owen McPolin "Üks ilus hetk" (Iirimaa), režissöör Declan Recks

Parim stsenaarium

Alison Kuhn "Matriarh" (Saksamaa), režissöör Alison Kuhn

Parim meesnäitleja

Mathisse De Sutter "Ülesanne" (Belgia-Saksamaa-Holland), režissöör Patrice Toye

Parim naisnäitleja

Bianca Buchelli "Kalju serval" (Peruu-Mehhiko-Šveits), režissöör Enrica Perez

Parim originaalmuusika

Beatriz López-Nogales "Caballé" (Hispaania-Belgia), režissöör Patricia Ortega

Parim kunstnikutöö

Vanesa de la Haza "Caballé" (Hispaania-Belgia), režissöör Patricia Ortega

DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Ivana MacKinnon (esimees, Ühendkuningriik), Lynn Nwokorie (Ühendkuningriik) ja Esko Rips (Eesti)

Parim film

"Kabuli kellukesed" (Prantsusmaa-Saksamaa-Belgia), režissöör Chabname Zariab, produtsendid Jean-Etienne Brat ja Lou Chicoteau

Parim režissöör

Nagieb Khaja "Lõvisüda" (Taani)

Eriauhind

"Eksootika" (Poola), režissöör Sonja Orlewicz-Zakrzewska

Eriauhind

"Kaduvik" (Leedu), režissöör Danielius Minkevičius

VÕISTLUSPROGRAMM "KRIITIKUTE VALIKUD"

Žürii: Heike-Melba Fendel (esimees, Saksamaa), Jurgis Matulevičius (Leedu) ja Hakim Zejjari (Itaalia)

Parim film

"Ühe kuu jooksul" (Bulgaaria-Rumeenia-Hispaania), režissöör Maya Vitkova-Kosev, produtsent Maya Vitkova-Kosev

Parim režissöör

Matías Meyer "Üks suur perekond" (Mehhiko-Itaalia)

VÕISTLUSPROGRAMM "PÕHJUSEGA MÄSSAJAD"

Žürii: Jason Wood (esimees, Ühendkuningriik), Samuel Abrahams (Ühendkuningriik) ja Mireia Vilapuig (Hispaania)

Parim film

"Pop Pop" (USA), režissöör Dylan Stephen Levers

Parim režissöör

Christopher Yates "Öised nägemused" (Belgia)

Parim lühifilm

"Oleks see vaid nii" (Belgia), režissöör Ada Güvenir

BALTI FILMI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Mariette Rissenbeek (esimees, Saksamaa), Paul Gallagher (Ühendkuningriik) ja Ali Vatansever (Türgi)

Parim film

"Kuidas lahutada sõja ajal" (Leedu-Luksemburg-Iirimaa-Tšehhi), režissöör Andrius Blaževičius, produtsent Marija Razgutė

Parim režissöör

Linda Olte "Laps" (Läti-Leedu)

Parim kaastootmisfilm

"Vesna" (Prantsusmaa-Leedu-Eesti), režissöör Rostislav Kirpičenko

DOC@PÖFF-I RAHVUSVAHELINE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Karin Pennanen (esimees, Soome), Roman Bondartšuk (Ukraina) ja Israel Bañuelos (Mehhiko)

Parim film

"Kaasas kantud sõda" (Taani), režissöör Kaspar Astrup Schröder

Parim operaatoritöö

Loup Bureau "Siinai laps" (Egiptus-Prantsusmaa), režissöör Loup Bureau

Eriauhind

"Isakodu" (Taani), režissöörid Adam Nielsen, Andreas Koefoed ja Eva Mulvad

DOC@PÖFF-I BALTI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Christian Popp (esimees, Saksamaa), Rada Šešić (Holland) ja Carmen L. Vicencio (USA)

Parim film

"Halastus" (Island-Leedu-Hispaania), režissöörid Pepe Andreu ja Rafa Molés

Eripreemia

"Riia, mu arm" (Läti), režissöör Karolina Peterson

RAHVUSVAHELISE FILMIAJAKIRJANIKE ÜHINGU FIPRESC-I AUHIND

Žürii: Michel Rieck (Saksamaa), Natalija Serebrjakova (Ukraina) ja Ralf Sauter (Eesti)

"Printsess" (Ecuador-Mehhiko-Argentina-Peruu-Boliivia), režissöör Christian Rojas

AASIA FILMIKUNSTI EDENDAMISE VÕRGUSTIKU NETPAC AUHIND

Žürii: Jan Kaus (Eesti), Supriya Suri (India) ja Vindana Ariyawansa (Sri Lanka)

"Maa sool" (Türgi), režissöör Murat Eroğlu

PUBLIKUAUHIND

"Uustulnuk" (Ühendkuningriik-Iirimaa), režissöör Louis Paxton

ELUTÖÖAUHINNAD

Hilmar Oddsson (Island), Sven Grünberg (Eesti) ja Priit Pärn (Eesti)

VABA MAAILMA AUHIND

"Naise poolt tapetuna paradiisi ei saa" (Norra-Iraak-Araabia Ühendemiraadid-Rootsi), režissöör Halkawt Mustafa

TÄNUAUHIND

Piia Tamm

BRUNO O'YA STIPENDIUM