PÖFF-i peapreemia võitis Peruu film "Kalju serval"
Reede õhtul tehti teatavaks 30. Pimedate Ööde filmifestivali võitjad. Esimest korda võitis põhivõistlusprogrammi Peruu film, Enrica Pérezi lavastatud "Kalju serval".
Filmis "Kalju serval" õpib 16-aastane Ana katoliiklikus tütarlaste internaatkoolis, valmistudes andma nunnatõotust, kuni uus klassikaaslane kogu tema maailma pea peale pöörab.
"Meile avaldas muljet selle filmi kõigi komponentide – režii, stsenaariumi, näitlejatööde, operaatori- ja kunstnikutöö ning muusika – kõrge tase, mis kokku loovad hermeetilise, intensiivse, võimsa ja visuaalselt väljendusrikka universumi," resümeeris žürii, mille tööd juhtis stsenarist, kahekordne Oscari võitja Christopher Hampton.
Filmi peaosatäitja Bianca Buchelli sai ühtlasi parima naisnäitleja auhinna, mida žürii põhjendas järgmiselt: "Usk, iha ja kahtlus on loetavad isegi tema vaikimises. Ta ei mängi oma takistustega – ta elab neis, haruldase oskuse ja vaikse magnetismiga. Tema pilk muutub meie omaks: tema silmade kaudu peame ka meie otsustama, mis on õige ja mis vale."
Auhinnaga kaasneb 20 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn.
"Kalju serval" on teine Lõuna-Ameerika film, mis on võitnud PÖFFi grand prix´ – esimene oli Kolumbia režissööri Rubén Mendoza "Uitav tüdruk", mis tunnistati parimaks 2018. aastal.
Parima režissööri auhind läks šveitslasele Frédéric Baillifile, kelle film "Hästi tehtud!" räägib sotsiaaltöötajatest, kes aitavad varjupaika taotlevatel pagulastel orienteeruda üha kafkalikumaks muutuvas bürokraatias.
Kaks auhinda – parima muusika ja kunstnikutöö eest – võitis Hispaania režissööri Patricia Ortega film "Caballé", mis jutustab ühe maailma suurima ooperilaulja Montserrat Caballé elust.
Kokku osales põhivõistlusprogrammis 12 filmi.
Debüütfilmide võistlusprogrammi parimaks kuulutas žürii Chabname Zariabi filmi "Kabuli kellukesed", mille peategelane Leila riskib 2021. aastal Talibani hõivatud Kabulis eluga, et võidelda ebaõigluse vastu. Leilat kehastab nimekas iraani näitleja Golshifteh Farahani.
Parima Balti filmi auhind läks juba mitmendat aastat järjest Leetu, Andrius Blaževičiuse filmile "Kuidas lahutada sõja ajal", mis esindab Leedut ka mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias. Parim Balti kaastootmisfilm on Leedus elava ukraina režissööri Rostislav Kirpičenko "Vesna", millele kirjutas muusika Sten Šeripov, visuaalefektid tegi Heiki Luts ja kaasprodutseeris Vitali Šeremetjev stuudiost Esse House.
Võistlusprogrammi "Kriitikute valikud" parim oli Bulgaaria režissööri Maya Vitkova-Kosevi "Ühe kuu jooksul", võistlusprogrammi "Põhjusega mässajad" parim USA režissööri Dylan Stephen Leversi "Pop Pop", Doc@PÖFF-i rahvusvahelise võistlusprogrammi parim Taani režissööri Kaspar Astrup Schröderi "Kaasas kantud sõda" ja Doc@PÖFF-i Balti võistlusprogrammi parim Pepe Andreu ja Rafa Molése "Halastus", mis on valminud Leedu kaastootmisel.
Publik valis lemmikuks Louis Paxtoni komöödia "Uustulnuk", milles kahe erakliku saareelaniku uksele koputab ühel heal päeval kutsumata külaline.
Kõiki võidufilme saab suurel ekraanil näha veel pühapäeval.
30. Pimedate Ööde filmifestivali auhinnad:
PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Christopher Hampton (esimees, Ühendkuningriik), David Stump (USA), Julie Billy (Prantsusmaa), Tiina Tauraite (Eesti) ja Myriam Sassine (Liibanon).
Parima filmi grand prix
- "Kalju serval" (Peruu-Mehhiko-Šveits), režissöör Enrica Pérez, produtsendid Enid Campos, Martha Orozco ja Joel Jent
Parim režissöör
- Frédéric Baillif "Hästi tehtud!" (Šveits)
Parim operaatoritöö
- Owen McPolin "Üks ilus hetk" (Iirimaa), režissöör Declan Recks
Parim stsenaarium
- Alison Kuhn "Matriarh" (Saksamaa), režissöör Alison Kuhn
Parim meesnäitleja
- Mathisse De Sutter "Ülesanne" (Belgia-Saksamaa-Holland), režissöör Patrice Toye
Parim naisnäitleja
- Bianca Buchelli "Kalju serval" (Peruu-Mehhiko-Šveits), režissöör Enrica Perez
Parim originaalmuusika
- Beatriz López-Nogales "Caballé" (Hispaania-Belgia), režissöör Patricia Ortega
Parim kunstnikutöö
- Vanesa de la Haza "Caballé" (Hispaania-Belgia), režissöör Patricia Ortega
DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Ivana MacKinnon (esimees, Ühendkuningriik), Lynn Nwokorie (Ühendkuningriik) ja Esko Rips (Eesti)
Parim film
- "Kabuli kellukesed" (Prantsusmaa-Saksamaa-Belgia), režissöör Chabname Zariab, produtsendid Jean-Etienne Brat ja Lou Chicoteau
Parim režissöör
- Nagieb Khaja "Lõvisüda" (Taani)
Eriauhind
- "Eksootika" (Poola), režissöör Sonja Orlewicz-Zakrzewska
Eriauhind
- "Kaduvik" (Leedu), režissöör Danielius Minkevičius
VÕISTLUSPROGRAMM "KRIITIKUTE VALIKUD"
Žürii: Heike-Melba Fendel (esimees, Saksamaa), Jurgis Matulevičius (Leedu) ja Hakim Zejjari (Itaalia)
Parim film
- "Ühe kuu jooksul" (Bulgaaria-Rumeenia-Hispaania), režissöör Maya Vitkova-Kosev, produtsent Maya Vitkova-Kosev
Parim režissöör
- Matías Meyer "Üks suur perekond" (Mehhiko-Itaalia)
VÕISTLUSPROGRAMM "PÕHJUSEGA MÄSSAJAD"
Žürii: Jason Wood (esimees, Ühendkuningriik), Samuel Abrahams (Ühendkuningriik) ja Mireia Vilapuig (Hispaania)
Parim film
- "Pop Pop" (USA), režissöör Dylan Stephen Levers
Parim režissöör
- Christopher Yates "Öised nägemused" (Belgia)
Parim lühifilm
- "Oleks see vaid nii" (Belgia), režissöör Ada Güvenir
BALTI FILMI VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Mariette Rissenbeek (esimees, Saksamaa), Paul Gallagher (Ühendkuningriik) ja Ali Vatansever (Türgi)
Parim film
- "Kuidas lahutada sõja ajal" (Leedu-Luksemburg-Iirimaa-Tšehhi), režissöör Andrius Blaževičius, produtsent Marija Razgutė
Parim režissöör
- Linda Olte "Laps" (Läti-Leedu)
Parim kaastootmisfilm
- "Vesna" (Prantsusmaa-Leedu-Eesti), režissöör Rostislav Kirpičenko
DOC@PÖFF-I RAHVUSVAHELINE VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Karin Pennanen (esimees, Soome), Roman Bondartšuk (Ukraina) ja Israel Bañuelos (Mehhiko)
Parim film
- "Kaasas kantud sõda" (Taani), režissöör Kaspar Astrup Schröder
Parim operaatoritöö
- Loup Bureau "Siinai laps" (Egiptus-Prantsusmaa), režissöör Loup Bureau
Eriauhind
- "Isakodu" (Taani), režissöörid Adam Nielsen, Andreas Koefoed ja Eva Mulvad
DOC@PÖFF-I BALTI VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Christian Popp (esimees, Saksamaa), Rada Šešić (Holland) ja Carmen L. Vicencio (USA)
Parim film
- "Halastus" (Island-Leedu-Hispaania), režissöörid Pepe Andreu ja Rafa Molés
Eripreemia
- "Riia, mu arm" (Läti), režissöör Karolina Peterson
RAHVUSVAHELISE FILMIAJAKIRJANIKE ÜHINGU FIPRESC-I AUHIND
Žürii: Michel Rieck (Saksamaa), Natalija Serebrjakova (Ukraina) ja Ralf Sauter (Eesti)
- "Printsess" (Ecuador-Mehhiko-Argentina-Peruu-Boliivia), režissöör Christian Rojas
AASIA FILMIKUNSTI EDENDAMISE VÕRGUSTIKU NETPAC AUHIND
Žürii: Jan Kaus (Eesti), Supriya Suri (India) ja Vindana Ariyawansa (Sri Lanka)
- "Maa sool" (Türgi), režissöör Murat Eroğlu
PUBLIKUAUHIND
- "Uustulnuk" (Ühendkuningriik-Iirimaa), režissöör Louis Paxton
ELUTÖÖAUHINNAD
- Hilmar Oddsson (Island), Sven Grünberg (Eesti) ja Priit Pärn (Eesti)
VABA MAAILMA AUHIND
- "Naise poolt tapetuna paradiisi ei saa" (Norra-Iraak-Araabia Ühendemiraadid-Rootsi), režissöör Halkawt Mustafa
TÄNUAUHIND
- Piia Tamm
BRUNO O'YA STIPENDIUM
- Jarmo Reha
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor