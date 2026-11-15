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Lühifilmide festival PÖFF Shorts kuulutas välja võitjad

Film
"Liiv jalgevahes" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Pimedate Ööde filmifestivali Shorts kuulutas 14. novembri õhtul välja lühi- ja animafilmide võistluste võitjad. Lavastuslik tseremoonia toimus padeliväljakul, lavastaja oli Helina Reinjärv.

Parimaks rahvusvaheliseks animafilmiks valiti Alexandre Siqueira "Lõppstaadium" (Prantsusmaa, Portugal, Hispaania, 2026), parima lühiflimi peaauhinna võitis Ingrid Runde Saxegaardi "Liiv jalgevahes" (Norra, 2026).

Parima rahvusliku filmi tiitel läks Eleonore de Montesquiou dokfilmile "Jooned" (2025). Lisaks 1000-eurostele preemiatele pälvisid kõik kolm filmi nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile.

"Jooned" Autor/allikas: Kaader filmist

Euroopa Filmiakadeemiale esitatud film ja "Põhjusega mässad" lühifilmi auhinna võitja kuulutatakse välja PÖFFi lõpugalal 20. novembril.

PÖFF Shortsi rahvusvaheline filmivõistlus
Žürii: Jaanika Arum, Augusté Gerikaité, Emilie Poirier

Parima lühifilmi grand prix
"Liiv jalgevahes" (Norra, 2026)
Režissöör: Ingrid Runde Saxegaard

Žürii poolt mainitud
"Juhtum nr." (Poola, 2026)
Režissöör: Patrycja Polkowska

New Talents: Parim tudengifilm
"Keegi ei haugu" (Hispaania, 2026)
Režissöör: Júlia Coldwell Serra

New Talents: žürii poole mainitud
"Mu orjastunud süda" (Bosnia ja Hertsegoviina, 2026)
Režissöör: Džan Harba

PÖFF Shortsi rahvusvaheline animavõistlus
Žürii: Sandra Brunkow Simonsen, Violette Delvoye, Mait Laas

Parima animafilmi grand prix
"Lõppstaadium" (Prantsusmaa, Portugal, Hispaania, 2026)
Režissöör: Alexandre Siqueira

Žürii poolt mainitud
"Komeet" (Kanada, 2026)
Režissöör: Julie Charette

New Talents: parim tudengianimatsioon
"Kasvavad kivid, lendavad paberid" (Saksamaa, 2026)
Režissöörid: Roozbeh Gezerseh, Soraya Shamsi

Žürii poolt mainitud New Talents: parim tüdengianimatsioon
"Tappa jalgratturit" (Šveits, 2026)
Režissöörid: Helmi Korhonen, Ines Nungässer, Livio Frauendorf ja Marvin Büeler

Parim lasteanimatsioon
"Kastist välja – metsik loodus" (Ungari, 2026)
Režissöör: Géza M. Tóth

PÖFF Shortsi rahvuslik võistlus
Žürii: Daniel Sterlin-Altman, Grete Tähemaa, Sari Volanen

Parima rahvusliku filmi grand prix
"Jooned" (Eesti, 2025)
Režissöör: Eleonore de Montesquiou

Parim rahvuslik lühifilm
"Varastatud südamed" (Eesti, 2026)
Režissöör: Leevi Oramo

Parim rahvuslik animafilm
"Öömõtted" (Eesti, 2026)
Režissöör: Jonas Taul

Parim rahvuslik stsenaariumita film
"Borš" (Eesti, 2026)
Režissöör: Yuqing Jiang

Toimetaja: Kaspar Viilup

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