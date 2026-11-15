Lühifilmide festival PÖFF Shorts kuulutas välja võitjad

Vaata täispikkuses: ERSO kontsert "Elts ja Peer Gynt"

Žürii poolt mainitud New Talents: parim tüdengianimatsioon "Tappa jalgratturit" (Šveits, 2026) Režissöörid: Helmi Korhonen, Ines Nungässer, Livio Frauendorf ja Marvin Büeler

New Talents: žürii poole mainitud "Mu orjastunud süda" (Bosnia ja Hertsegoviina, 2026) Režissöör: Džan Harba

New Talents: Parim tudengifilm "Keegi ei haugu" (Hispaania, 2026) Režissöör: Júlia Coldwell Serra

Euroopa Filmiakadeemiale esitatud film ja "Põhjusega mässad" lühifilmi auhinna võitja kuulutatakse välja PÖFFi lõpugalal 20. novembril.

Parima rahvusliku filmi tiitel läks Eleonore de Montesquiou dokfilmile "Jooned" (2025). Lisaks 1000-eurostele preemiatele pälvisid kõik kolm filmi nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile.

Pimedate Ööde filmifestivali Shorts kuulutas 14. novembri õhtul välja lühi- ja animafilmide võistluste võitjad. Lavastuslik tseremoonia toimus padeliväljakul, lavastaja oli Helina Reinjärv.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: