Lühifilmide festival PÖFF Shorts kuulutas välja võitjad
Pimedate Ööde filmifestivali Shorts kuulutas 14. novembri õhtul välja lühi- ja animafilmide võistluste võitjad. Lavastuslik tseremoonia toimus padeliväljakul, lavastaja oli Helina Reinjärv.
Parimaks rahvusvaheliseks animafilmiks valiti Alexandre Siqueira "Lõppstaadium" (Prantsusmaa, Portugal, Hispaania, 2026), parima lühiflimi peaauhinna võitis Ingrid Runde Saxegaardi "Liiv jalgevahes" (Norra, 2026).
Parima rahvusliku filmi tiitel läks Eleonore de Montesquiou dokfilmile "Jooned" (2025). Lisaks 1000-eurostele preemiatele pälvisid kõik kolm filmi nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile.
Euroopa Filmiakadeemiale esitatud film ja "Põhjusega mässad" lühifilmi auhinna võitja kuulutatakse välja PÖFFi lõpugalal 20. novembril.
PÖFF Shortsi rahvusvaheline filmivõistlus
Žürii: Jaanika Arum, Augusté Gerikaité, Emilie Poirier
Parima lühifilmi grand prix
"Liiv jalgevahes" (Norra, 2026)
Režissöör: Ingrid Runde Saxegaard
Žürii poolt mainitud
"Juhtum nr." (Poola, 2026)
Režissöör: Patrycja Polkowska
New Talents: Parim tudengifilm
"Keegi ei haugu" (Hispaania, 2026)
Režissöör: Júlia Coldwell Serra
New Talents: žürii poole mainitud
"Mu orjastunud süda" (Bosnia ja Hertsegoviina, 2026)
Režissöör: Džan Harba
PÖFF Shortsi rahvusvaheline animavõistlus
Žürii: Sandra Brunkow Simonsen, Violette Delvoye, Mait Laas
Parima animafilmi grand prix
"Lõppstaadium" (Prantsusmaa, Portugal, Hispaania, 2026)
Režissöör: Alexandre Siqueira
Žürii poolt mainitud
"Komeet" (Kanada, 2026)
Režissöör: Julie Charette
New Talents: parim tudengianimatsioon
"Kasvavad kivid, lendavad paberid" (Saksamaa, 2026)
Režissöörid: Roozbeh Gezerseh, Soraya Shamsi
Žürii poolt mainitud New Talents: parim tüdengianimatsioon
"Tappa jalgratturit" (Šveits, 2026)
Režissöörid: Helmi Korhonen, Ines Nungässer, Livio Frauendorf ja Marvin Büeler
Parim lasteanimatsioon
"Kastist välja – metsik loodus" (Ungari, 2026)
Režissöör: Géza M. Tóth
PÖFF Shortsi rahvuslik võistlus
Žürii: Daniel Sterlin-Altman, Grete Tähemaa, Sari Volanen
Parima rahvusliku filmi grand prix
"Jooned" (Eesti, 2025)
Režissöör: Eleonore de Montesquiou
Parim rahvuslik lühifilm
"Varastatud südamed" (Eesti, 2026)
Režissöör: Leevi Oramo
Parim rahvuslik animafilm
"Öömõtted" (Eesti, 2026)
Režissöör: Jonas Taul
Parim rahvuslik stsenaariumita film
"Borš" (Eesti, 2026)
Režissöör: Yuqing Jiang
Toimetaja: Kaspar Viilup