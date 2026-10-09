PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi

Pimedate Ööde filmifestivali lühifilmide ja -animatsiooni satelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost.

Eesti filmidest pääsesid löögile kaks filmi. Rahvusvahelisse võistlusesse jõudsid Katariina Aule ajalooline õuduspõnevik "Leivalaul", mis esilinastus kohalikes kinodes "Tuli tuha all" kogumikus, ning Romet Põhako draama "Head niidid", mis leidis koha "New Talents" võistluses.

"Mitmekülgsetes tehnikates tehtud mitmekülgsed filmid, mis teevad maailmaga rahu sobitamise kõvasti lihtsamaks," võttis võistluse kokku lühifilmide programmijuht Laurence Boyce.

"Kogu programmi läbib teatav sidemete loomise vajadus – mõnikord väljendatakse seda eksperimentaalselt või lausa lauldes," kirjeldas animafilmide programmijuht Vassilis Kroustallis.

Rahvusvahelise žürii poolt välja valitud parima lühifilmi, parima animafilmi ja parima Eesti filmi grand prix'de võitjad saavad nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile. Ühtlasi valitakse võistlevate filmide hulgast välja nominent Euroopa Filmiakadeemia parima lühifilmi auhinnale.

PÖFF Shorts toimub 10. kuni 18. novembrini Tallinna ja Tartu kinodes.