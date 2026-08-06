Pildid: algasid Elisabeth Kužovniku debüütmängufilmi "Mõtle millestki ilusast" võtted

Mullu PÖFF-il parima lühifilmi preemia võitnud režissööri ja stsenaristi Elisabeth Kužovniku sõnul räägib üleskasvamise lugu "Mõtle millestki ilusast" põlvkonnast, kes ei leidnud ühiskonnas oma kohta. "Nõukogudejärgne Eesti oli kui metsik lääs, mille tagajärgedega pidid toime tulema järgmised põlvkonnad. Lapsena ehk ei vaadanud eluolu sellise pilguga, ent täiskasvanuna mõistad, kui palju ebavõrdsust meie ümber oli. Samas elati ja anti ikkagi endast nii palju kui osati," rääkis Kužovnik.

Režissöör rõhutas, et kuigi filmi peategelased on varases teismeeas lapsed, ei ole tegemist lastefilmiga. "Film on inspireeritud minu enda lapsepõlvest. See on tugev nostalgiapauk neile, kes olid sajandivahetuse paiku teismeeas. Samas pakub palju äratundmist neile, kes on üles kasvanud vähem traditsioonilises perekonnas ja kogenud teistsugust peredünaamikat. Loo juhtiv mõte on, et inimene ei saa valida, millisesse keskkonda ta sünnib või kuidas ta üles kasvab, kuid ta saab valida, milliseks inimeseks ta kujuneb," kirjeldas Kužovnik filmi.

"Mõtle millestki ilusast" peategelased on 10- ja 8-aastased tüdrukud Sigrit ja Ingrid, keda kehastavad noored näitlejad Katarina Kaju ja Regina Žemžurova. Päevad läbi tööl käiva ema Kristini rollis astub üles Doris Tilkning. Kasuisa Slavat, kelle hoole alla tüdrukud jäävad, mängib läti näitleja Andrejs Alens.

Nafta Filmsi produtsendi Laura Raua sõnul köitis neid Kužovniku loo autentsus. "Elisabethil on selge autorihääl ja oskus rääkida rasketest teemadest ilma kellelegi sõrme osutamata. Sellist materjali, mis on ühtaegu väga isiklik, ent samal ajal paljudele siiski äratundmist pakkuv, ei tule tihti ette," rääkis Raud.

Produtsent lisas, et "Mõtle millestki ilusast" tähistab ühe uue naisrežissööri debüüti Eesti täispika mängufilmi maastikul. "Peame väga oluliseks, et Eesti filmimaastiku loojutustajate valim peegeldaks rahvast. Nii oleme seadnud prioriteediks toetada uusi filmitegijaid, kes toovad ekraanile värske perspektiivi," sõnas Laura Raud.

Filmi režissöör ja stsenarist on Elisabeth Kužovnik, kelle lühifilm "Stiina" pälvis mullu PÖFF Shorts'i rahvuslikus võistlusprogrammis parima lühifilmi preemia. Operaator on Meelis Veeremets, ESC ("O2", "Rakett", "Supilinna Salaselts"); kunstnik Kaia Tungal ("Fränk", "Midagi tõelist", "Viimane vahitorn"); kostüümikunstnik Neoon Must ("Morten", "Valgus valgus valgus" ja lühifilm "Ääremängijad"); grimmikunstnik Eliise Brigita Mõisamaa (lühifilmid "Stiina" ja "Heiki teisel pool"); produtsendid Laura Raud ja Andreas Kask (Nafta Films).

Film võetakse üles tänavu suvel ning jõuab kinodesse üle Eesti järgmise aasta sügisel.