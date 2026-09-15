Südalinna teatri uus hooaeg algab Aleksandr Ostrovski "Kaasavaratuga"

1878. aastal kirjutatud "Kaasavaratu" keskmes on Larissa Ogudalova, noor naine, kellel pole kaasavara, kuid kes igatseb võimalust ise oma elu ja armastuse üle otsustada. Teda ümbritsevas maailmas on aga peaaegu kõigel oma hind: raha annab ühtedele vabaduse ja võtab selle teistelt, armastus põimub edevuse ja omakasuga ning inimene võib märkamatult muutuda teiste valikute ja tehingute objektiks.

Lavastaja Dan Jeršovi jaoks on "Kaasavaratu" esimene lavastus Südalinna teatri suurel laval ning ühtlasi esimene kord, mil ta lavastajana pöördub vene klassikalise dramaturgia poole. Jeršovi sõnul räägitakse küll Ostrovski maailmas palju rahast, kuid loo keskmes on siiski inimese väärikus.

"Larissa ümber on inimesed, kes kõik mingil moel otsustavad, mis oleks talle parim, kuid väga vähesed küsivad, mida tahab tema ise. Just see teeb selle loo minu jaoks ühtaegu sügavalt isiklikuks ja tänapäevaseks, koguni ajatuks," ütles Jeršov.

Lavastuse kunstnik on Johannes Valdma, kostüümikunstnik Kätlin Haak, koreograaf Dongbin Lee ja valguskunstnik Anton Andrejuk.

Lavastuses mängivad Tatjana Jegoruškina, Karin Lamson, Daniil Zandberg, Dmitri Kosjakov, Mikhail Manevich, Ilja Bolotov, Artjom Vesselovski, Igor Rogatšov, Erika Babjak, Tatjana Manevskaja, Marika Otsa ja Anastassia Tsubina.

Lavastust mängitakse vene keeles sünkroontõlkega eesti keelde.