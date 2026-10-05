Galerii: ERM avas sügishooaja ning tähistas 10. aastat Raadil

Laupäeval, 3. oktoobri õhtul tähistas Eesti Rahva Muuseum sündmusega "Öö26" kümne aasta möödumist oma uue kodu avamisest Raadil ning avas ühtlasi uue sügishooaja.

Üheks õhtuks töötas kogu muuseum tavapärasest teistmoodi. Briti kunstnik Monster Chetwynd tõi oma näitusele "Saba ja sarvedega" kahetunnise performance-etenduse, kontserdi andis Winny Puhh ning erituurid viisid külastajaid näitustele, ERMi tagatubadesse ja hoidlatesse.

Tuure viisid teiste seas läbi David Vseviov, Ülar Mark, Tiit Hennoste, Art Leete, Tõnis Lukas, Laura Kipper jt.

Kogu õhtu jooksul mängisid muusikat erinevad diskorid, nende seas Kurbade Tüdrukute Klubi, Raul Saaremets, Erki Pruul jt.

ERM-i hoone Raadil avati 1. oktoobril 2016.