Galerii: 30. Pimedate Ööde filmifestivali auhinnatseremoonia
Reede õhtul tehti teatavaks 30. Pimedate Ööde filmifestivali võitjad. Alexela kontserdimajas toimunud tseremoonial anti muu hulgas üle nii peapreemia kui ka parima režissööri ja näitlejate auhinnad.
Esimest korda võitis põhivõistlusprogrammi Peruu film, Enrica Pérezi lavastatud "Kalju serval". Parima režissööri auhind läks šveitslasele Frédéric Baillifile, kelle film "Hästi tehtud!" räägib sotsiaaltöötajatest, kes aitavad varjupaika taotlevatel pagulastel orienteeruda üha kafkalikumaks muutuvas bürokraatias. Kokku osales põhivõistlusprogrammis 12 filmi.
Publik valis lemmikuks Louis Paxtoni komöödia "Uustulnuk", milles kahe erakliku saareelaniku uksele koputab ühel heal päeval kutsumata külaline.
Auhinnad anti ka noorte- ja lastefilmide festivali Just Film võitjatele.
Pimedate Ööde filmifestivali direktor Tiina Lokile anti üle Ukraina kõrge autasu, vürstinna Olha 3. klassi orden. Sellega tunnustatakse silmapaistvaid naisi, kes on kaasa aidanud Ukraina elu edendamisele. Lokk pälvib autasu Ukraina filmikunsti pühendunud toetamise ja levitamise eest.
Kõiki võidufilme saab suurel ekraanil näha veel pühapäeval.
30. Pimedate Ööde filmifestivali auhinnad:
PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Christopher Hampton (esimees, Ühendkuningriik), David Stump (USA), Julie Billy (Prantsusmaa), Tiina Tauraite (Eesti) ja Myriam Sassine (Liibanon).
Parima filmi grand prix
- "Kalju serval" (Peruu-Mehhiko-Šveits), režissöör Enrica Pérez, produtsendid Enid Campos, Martha Orozco ja Joel Jent
Parim režissöör
- Frédéric Baillif "Hästi tehtud!" (Šveits)
Parim operaatoritöö
- Owen McPolin "Üks ilus hetk" (Iirimaa), režissöör Declan Recks
Parim stsenaarium
- Alison Kuhn "Matriarh" (Saksamaa), režissöör Alison Kuhn
Parim meesnäitleja
- Mathisse De Sutter "Ülesanne" (Belgia-Saksamaa-Holland), režissöör Patrice Toye
Parim naisnäitleja
- Bianca Buchelli "Kalju serval" (Peruu-Mehhiko-Šveits), režissöör Enrica Perez
Parim originaalmuusika
- Beatriz López-Nogales "Caballé" (Hispaania-Belgia), režissöör Patricia Ortega
Parim kunstnikutöö
- Vanesa de la Haza "Caballé" (Hispaania-Belgia), režissöör Patricia Ortega
DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Ivana MacKinnon (esimees, Ühendkuningriik), Lynn Nwokorie (Ühendkuningriik) ja Esko Rips (Eesti)
Parim film
- "Kabuli kellukesed" (Prantsusmaa-Saksamaa-Belgia), režissöör Chabname Zariab, produtsendid Jean-Etienne Brat ja Lou Chicoteau
Parim režissöör
- Nagieb Khaja "Lõvisüda" (Taani)
Eriauhind
- "Eksootika" (Poola), režissöör Sonja Orlewicz-Zakrzewska
Eriauhind
- "Kaduvik" (Leedu), režissöör Danielius Minkevičius
VÕISTLUSPROGRAMM "KRIITIKUTE VALIKUD"
Žürii: Heike-Melba Fendel (esimees, Saksamaa), Jurgis Matulevičius (Leedu) ja Hakim Zejjari (Itaalia)
Parim film
- "Ühe kuu jooksul" (Bulgaaria-Rumeenia-Hispaania), režissöör Maya Vitkova-Kosev, produtsent Maya Vitkova-Kosev
Parim režissöör
- Matías Meyer "Üks suur perekond" (Mehhiko-Itaalia)
VÕISTLUSPROGRAMM "PÕHJUSEGA MÄSSAJAD"
Žürii: Jason Wood (esimees, Ühendkuningriik), Samuel Abrahams (Ühendkuningriik) ja Mireia Vilapuig (Hispaania)
Parim film
- "Pop Pop" (USA), režissöör Dylan Stephen Levers
Parim režissöör
- Christopher Yates "Öised nägemused" (Belgia)
Parim lühifilm
- "Oleks see vaid nii" (Belgia), režissöör Ada Güvenir
BALTI FILMI VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Mariette Rissenbeek (esimees, Saksamaa), Paul Gallagher (Ühendkuningriik) ja Ali Vatansever (Türgi)
Parim film
- "Kuidas lahutada sõja ajal" (Leedu-Luksemburg-Iirimaa-Tšehhi), režissöör Andrius Blaževičius, produtsent Marija Razgutė
Parim režissöör
- Linda Olte "Laps" (Läti-Leedu)
Parim kaastootmisfilm
- "Vesna" (Prantsusmaa-Leedu-Eesti), režissöör Rostislav Kirpičenko
DOC@PÖFF-I RAHVUSVAHELINE VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Karin Pennanen (esimees, Soome), Roman Bondartšuk (Ukraina) ja Israel Bañuelos (Mehhiko)
Parim film
- "Kaasas kantud sõda" (Taani), režissöör Kaspar Astrup Schröder
Parim operaatoritöö
- Loup Bureau "Siinai laps" (Egiptus-Prantsusmaa), režissöör Loup Bureau
Eriauhind
- "Isakodu" (Taani), režissöörid Adam Nielsen, Andreas Koefoed ja Eva Mulvad
DOC@PÖFF-I BALTI VÕISTLUSPROGRAMM
Žürii: Christian Popp (esimees, Saksamaa), Rada Šešić (Holland) ja Carmen L. Vicencio (USA)
Parim film
- "Halastus" (Island-Leedu-Hispaania), režissöörid Pepe Andreu ja Rafa Molés
Eripreemia
- "Riia, mu arm" (Läti), režissöör Karolina Peterson
RAHVUSVAHELISE FILMIAJAKIRJANIKE ÜHINGU FIPRESC-I AUHIND
Žürii: Michel Rieck (Saksamaa), Natalija Serebrjakova (Ukraina) ja Ralf Sauter (Eesti)
- "Printsess" (Ecuador-Mehhiko-Argentina-Peruu-Boliivia), režissöör Christian Rojas
AASIA FILMIKUNSTI EDENDAMISE VÕRGUSTIKU NETPAC AUHIND
Žürii: Jan Kaus (Eesti), Supriya Suri (India) ja Vindana Ariyawansa (Sri Lanka)
- "Maa sool" (Türgi), režissöör Murat Eroğlu
PUBLIKUAUHIND
- "Uustulnuk" (Ühendkuningriik-Iirimaa), režissöör Louis Paxton
ELUTÖÖAUHINNAD
- Hilmar Oddsson (Island), Sven Grünberg (Eesti) ja Priit Pärn (Eesti)
VABA MAAILMA AUHIND
- "Naise poolt tapetuna paradiisi ei saa" (Norra-Iraak-Araabia Ühendemiraadid-Rootsi), režissöör Halkawt Mustafa
TÄNUAUHIND
- Piia Tamm
BRUNO O'YA STIPENDIUM
- Jarmo Reha
JUST FILMI RAHVUSVAHELISE ŽÜRII VÕIDUFILM
- "Üks kambast" (Prantsusmaa-Belgia), režissöör Marie Rosselet-Ruiz
Rahvusvahelise žürii eripreemia
- "Püha tuli" (Rumeenia-Moldaavia-Slovakkia), režissöör Marian Crisan
#NOORFILMITEGIJA PARIMA FILMI AUHIND
- "Järelmaitse" (Eesti), režissöör Uma Laur
ECFA AUHIND PARIMALE EUROOPA LASTEFILMILE
- "Vabaduslapsed" (Prantsusmaa-Belgia-Luksemburg), režissöörid Rémy Schaepman, Léahn Vivier-Chapas
JUST FILMI NOORTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND
- "Pidevas muutumises" (Poola), režissöör Maria Wider
Noortežürii eripreemia
- "Henry ja Ebb" (USA), režissöör Thomas Mendolia
JUST FILMI LASTEŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND
- "Õppides vee all hingama" (ÜK, Holland, Iirimaa), režissöör Rebekah Fortune
JUST FILMI MUDILASTE ŽÜRII PARIMA FILMI AUHIND
- "Julian" (Iirimaa, Kanada, Ühendkuningriik, Taani, Luksemburg), rešissöör Louise Bagnall
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor