"See ongi see mingi tabamata ime, mis on ka selle plaadi nimi, mida ma olen kogu aeg taga ajanud ja võib-olla ajan ka edaspidi. Ma ei tea, kas ma sain selle kätte või mitte, aga ma arvan, et selline kümme aastat või niimoodi on see mul kuskil kuklas olnud," rääkis Linna saates "OP".

Seni peamiselt bändides ja erinevates muusikaprojektides tegutsenud Linna mängis plaadil ise kõik instrumendid. Linna huvi muusika ja erinevate instrumentide vastu sai alguse juba lapsepõlves, kui tal oli kodus hunnik pille, millega katsetada.

"Ma olin 11-aastane, kui meile toodi Soomest trummikomplekt. Pulki ei olnud, mängisin lusikatega," meenutas ta. "Kui esimesed bänditegemised olid, olin pikka aega täitsa segaduses, kas ma tahaks trummi, klaverit või kitarri mängida. Ma ei väida, et ma ühtegi neist siiani väga hästi mängin, aga uudishimu pillide kõla vastu on mul lapsest saadik olnud."

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Välismaale läbimurdmine ei ole Linna jaoks praegu prioriteet. Ka tema uus album on eestikeelne ning suunatud Eesti kuulajale.

"Minu väike soov on tagasi anda, mida minu kodu ja kodumaa on mulle andnud. Minu maailm ongi siin samas Eestis. Mõnikord mulle piisab sellest ja mõnikord on see liigagi intensiivne ja suur," rääkis Linna.

"Võib-olla see on ka mingi vanuse küsimus. Olles 43, siis ma kuidagi mõtlen, et mis ma ikka tõmblen, et üritada kellelegi meeldida. Parem teen, mida ma tahan ja milles ma olen unistanud."

Linna sõnul sai albumi temaatiline suund talle selgemaks alles muusika kirjutamise käigus. Ta hakkas mõtlema, milliseid teemasid soovib lauludes käsitleda ja milline võiks olla tema sõnum kuulajale.

"Seda materjali kirjutades ma tundsin ka, et ma pean sellesse suhtuma nagu kunstnik. Ma nüüd ei väida, et see muusika oleks kunstiliselt väga eriline või eklektiline või selline, mis vääriks kuskil galeriis eksponeerimist. Ma tundsin, et ma pean suhtuma endasse kui kunstnikku, sest muidu see tulemus kannatab," rääkis ta.