Robert Linna avaldas oma esimese sooloalbumi "Tabamata ime", mille kõik lood on tema enda kirjutatud, sisse mängitud, salvestatud ja produtseeritud Lahemaal asuvas kodustuudios.

"Ka väikestes kohtades saab teha suuri asju," kommenteeris Linna. "Mõte sooloplaadist hakkas peas keerlema juba umbes kümmekond aastat tagasi, kuid reaalne töö selle kallal sai alguse 2025. aasta kevadel," lisas ta.

Muusikaliselt põimuvad plaadil popp, indie, kantri, yacht-rock ja psühhedeelne rokk. Lugude teemad lähtuvad Linna isiklikest kogemustest muusikuna ning käsitlevad vaimse ja materiaalse elu tasakaalu ja ääremaal elamist.

Albumit esitleb Linna detsembri alguses Viimsis.