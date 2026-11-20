Robert Linna, kes andis värskelt välja ka oma täispika debüütalbumi, kandis kultuurisaates "OP" ette plaadile jõudnud loo "Perifeeria".

Robert Linna esimese sooloalbumi "Tabamata ime" kõik lood on tema enda kirjutatud, sisse mängitud, salvestatud ja produtseeritud Lahemaal asuvas kodustuudios. Plaadi avalugu on "Metsik Roos", millega ta jäi Eesti Laulu esimeses voorus 11. kohale.

Artisti enda sõnul põimuvad plaadil muusikaliselt popp, indie, kantri, yacht-rock ja psühhedeelne rokk, lugude teemad lähtuvad Linna isiklikest kogemustest muusikuna ning käsitlevad vaimse ja materiaalse elu tasakaalu ja ääremaal elamist.