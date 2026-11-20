Ugala teatris esietendub Norra kirjaniku Henrik Ibseni näidend "Metspart", mille lavastas Madis Kalmet. 140 aastat tagasi kirjutatud psühholoogiline draama tuletab meelde, et ka tõe rääkimisel on omad tagajärjed.

Päevapiltnik Hjalmar Ekdal on armastav isa üha halveneva nägemisega tütrele Hedvigile. Kogu Ekdalide pere, eriti aga Hedvig, on kiindunud pööningul elavasse haavatud metsparti. Kõik on hästi kuni Hjlamari lapsepõlvesõber Gregers reedab talle Hedvigit puudutava suure saladuse.

"Meie vahele tuleb siis nii-öelda tõde, mis hakkab meie armastust kõigutama ja võib-olla isegi äkki ta vajub rusudeks," ütles Hjalmar Ekdali osatäitja Janek Vadi.

"Minevikku ei saa ju muuta, saab otsustada tuleviku üle. Ehk vahel ongi ainus lahendus andestada ja mitte jääda kinni vanadesse asjadesse," ütles Hjalmari tütre Hedvigi osatäitja Lauren Grinberg.

Lavastaja Madis Kalmeti sõnul oli tal õnn näha ka Voldemar Panso 1969. aastal lavastatud "Metsparti". Talle jäi sügavalt hinge lavastuse mitmetähenduslikkus ja et 1884. aastal kirjutatud lugu mõjub nii tänapäevaselt.

"Kougitakse välja mingisugused faktid minevikust ja pööratakse inimeste elu pea peale. Võib-olla pooltõed või valged valed aitavad meil rohkem elada, kui see, et me rebime inimese hinge puruks, sest arvame, et tõde on ainus, mis aitab inimesel elada," ütles lavastaja Madis Kalmet.

"Metsparti" mängitakse Ugala teatri suures saalis.